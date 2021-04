Los objetivos del PNIEC son ambiciosos, pero tal y como avanza la capacidad renovable instalada y la demanda de permisos de acceso, parecen asumibles. Aun así, a nadie se le escapa que la cantidad de financiación necesaria para conseguirlo será desafiante. Los expertos de Axpo que participaron en el webinar de AleaSoft analizaron cuales son los nuevos actores que están apareciendo en el panorama renovable para hacer frente a toda esta demanda de financiación Los objetivos del PNIEC son ambiciosos, pero tal y como avanza la capacidad renovable instalada y la demanda de permisos de acceso, parecen asumibles. Aun así, a nadie se le escapa que la cantidad de financiación necesaria para conseguirlo será desafiante. Los expertos de Axpo que participaron en el webinar de AleaSoft analizaron cuales son los nuevos actores que están apareciendo en el panorama renovable para hacer frente a toda esta demanda de financiación.

El pasado jueves 15 de abril tuvo lugar la segunda y última parte de la serie de webinars “Perspectivas de los mercados de energía en Europa. Primavera 2021”, organizado por AleaSoft y con la participación de dos ponentes de Axpo: Fernando de Juan Astray, Head of Origination and Long‑Term Products en Axpo Iberia, y Ana Manzano, Originator Long‑Term Products en Axpo Iberia, además de Oriol Saltó i Bauzà, Manager of Data Analysis and Modelling en AleaSoft. Antonio Delgado Rigal, CEO de AleaSoft, participó en la mesa de análisis posterior.

Además de analizar cuáles son y el papel que están jugando los nuevos actores en los mercados financieros para absorber la demanda de financiación dada la avalancha de potencia renovable instalada prevista, se analizó la evolución de los mercados de energía y sus perspectivas, la toma de posiciones frente al cambio climático de los grandes stakeholders a nivel mundial y los corporate PPA como soluciones para la industria y para las renovables.

La inversión necesaria para cumplir los objetivos del PNIEC

Los objetivos del PNIEC en cuanto a capacidad renovable instalada son ambiciosos. De los más de 27 GW de eólica y casi 12 GW de fotovoltaica instalados actualmente en España, el objetivo es llegar a más de 50 GW de eólica y cerca de 40 GW de fotovoltaica en 2030. Según el estudio de impacto económico del PNIEC elaborado por el propio Gobierno, en total, para desarrollar toda esa nueva capacidad eólica y fotovoltaica se requerirá una inversión de más de 41 mil millones de euros. Mirando los datos de Red Eléctrica (REE), para poner en marcha toda la capacidad eólica y fotovoltaica que actualmente cuenta con permiso de acceso concedido, alrededor de unos 130 GW, se necesitarían casi 100 mil millones de euros.

Pero más allá de las capacidades instaladas, están las salidas a bolsa de empresas renovables previstas próximamente que supondrán más de 11 mil millones de euros. A lo que hay que sumar las operaciones corporativas de venta de activos que, según los expertos de Axpo, se valoran en unos 3000 millones de euros.

Todo ello junto representa alrededor de entre 50 mil y 110 mil millones de euros necesarios para financiar esta avalancha de capacidad renovable que van a significar los objetivos del PNIEC. Son números de una envergadura difícil de concebir y cuesta hacerse una idea de cómo se puede lograr toda esa financiación.

En España, los principales bancos activos en financiación de proyectos renovables no son demasiados y no pueden aportar todo ese capital necesario. Según los expertos de Axpo, el resto de capital necesario puede venir de los fondos de infraestructuras y bancos internacionales. Algunos de estos fondos y bancos, de los más importantes a nivel global, han visto el atractivo que tiene España para la inversión en renovables y, de hecho, ya llevan tiempo presentes en las inversiones en renovables en nuestro país. Para los expertos, la presencia de estos nuevos actores supone una oportunidad de aprender de estas entidades con experiencia en financiación a nivel global, por su experiencia acumulado y porque aportan una visión distinta a la hora de diseñar y estructurar la financiación de los nuevos proyectos renovables.

La importancia de las previsiones de mercado para el desarrollo de las renovables

Un paso previo a la obtención de la financiación para un proyecto de instalación de generación de electricidad a partir de energías renovables es diseñar un modelo financiero que estime de manera fiable y científica los ingresos que se generarán por la venta de la energía. Para ello, es imprescindible que las previsiones de precios de mercado que se utilicen sean fiables y científicas. La metodología de previsión de AleaSoft es de base completamente científica y permite la obtención de previsiones de precios de mercado fiables.

Los informes de previsiones de largo plazo incluyen las previsiones de precios horarios para los 30 años de horizonte, además de bandas de confianza que proporcionan una medida cuantitativa de la probabilidad de todos los posibles escenarios futuros, un input necesario para los modelos de gestión de riesgo.

Este papel importante que tienen las previsiones de precios de mercado para el desarrollo de las energías renovables será uno de los temas que se analizarán en el próximo webinar que organizará AleaSoft el próximo 13 de mayo.