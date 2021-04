La premiada celda sostenible y digital sin SF6, SM AirSeT de Schneider Electric, debuta en el mercado Comunicae

viernes, 16 de abril de 2021, 15:34 h (CET) La nueva gama de celdas de MT sin SF6 combina el aire puro y la tecnología de corte en vacío evitando el uso del gas SF6. SM AirSeT mantiene el mismo tamaño compacto y mecanismo de funcionamiento de la popular gama SM6 para aplicaciones en el sector eléctrico y comercial. La nueva tecnología ganó el Industrial Energy Efficiency Award de Hannover Messe en 2020 y otros numerosos reconocimientos de la industria desde entonces Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado la distribución comercial de su nueva gama de celdas de media tensión sostenibles y digitales en Hannover Messe 2021. SM AirSeT supone un gran avance en materia de sostenibilidad, ya que utiliza aire puro y corte en vacío en lugar de gas SF6, además de permitir a los usuarios aprovechar al máximo las funciones digitales para aprovechar el valor de los datos. La nueva oferta es una prolongación medioambientalmente superior de una de las gamas de productos más populares de Schneider Electric para la distribución eléctrica secundaria, SM6.

Desde que presentó la innovadora combinación de tecnología de corte en vacío en derivación (SVI)™ y el aislamiento de aire puro de la compañía en 2019, Schneider Electric ha llevado a cabo con éxito varios proyectos piloto de la gama de media tensión sin SF6, tanto en instalaciones de empresas de servicios públicos como de empresas privadas. Esta nueva celda está diseñada para los mercados de distribución eléctrica secundaria, por ejemplo, aplicaciones de edificios industriales y comerciales y servicios públicos, y ya está disponible en varias zonas geográficas de Asia y Europa

La empresa prevé un nivel de entusiasmo similar al de la etapa piloto, porque la combinación de SVI y el aislamiento en aire puro permite evitar el uso de SF6, manteniendo al mismo tiempo las ventajas de su tamaño compacto. Ofrece un amplio conjunto de funcionalidades, incluido el ruptofusible sin SF6, una de las soluciones más demandadas en las instalaciones de los edificios. También conserva el modo de funcionamiento fiable de los equipos tradicionales basados en SF6.

El aire es el mejor gas

"En Schneider Electric, creemos que el mejor gas es el aire", dijo Frederic Godemel, Vicepresidente Ejecutivo de Sistemas de Energía de Schneider Electric. Ahora que nuestra celda de media tensión sostenible y digital libre de SF6, ha llegado al mercado, podemos acelerar el verdadero proceso de descarbonización. Cuando la gente piensa en la energía verde, tiende a centrarse en la generación o el consumo. Pero SM AirSeT encaja en el espacio fundamental entre ambos, donde hay enormes mejoras medioambientales que realizar".

Schneider Electric ha informado de proyectos piloto exitosos de su nuevo equipo de conmutación de media tensión libre de SF6 en numerosas empresas de servicios eléctricos, entre ellas E.ON en Suecia, GreenAlp en Francia y EEC Engie en Nueva Caledonia, y otras más se están energizando regularmente, incluso en redes de energía privadas para aplicaciones comerciales e industriales.

La nueva celda de media tensión SM AirSeT de Schneider Electric fue galardonada por Hannover Messe con el Premio a la Eficiencia Energética Industrial, que muestra el destacado compromiso de las empresas con la inversión y la aplicación de soluciones de eficiencia energética. En cooperación con la empresa independiente de investigación de mercado y consultoría EUPD Research, el premio fue otorgado por Deutsche Messe en las Jornadas Digitales de Hannover Messe. Al elegir al ganador del premio, el jurado tuvo en cuenta su grado de innovación, su contribución a la eficiencia, los beneficios económicos y las características de sostenibilidad.

SM AirSeT también fue nominado para otro premio industrial otorgado este año por Deutsche Messe, el Premio HERMES, donde se colocó entre los tres finalistas. Estos reconocimientos vienen después de un premio anterior: En mayo, la tecnología SM AirSeT de Schneider Electric fue reconocida por iF, la célebre institución de diseño, con un IF Design Award. Además, también fue galardonada con un enerTIC Award por el proyecto con E.ON y con un Top 10 Innovation Award de Innovation for Cool Earth Forum.

Un mundo más digital y descarbonizado

El lanzamiento comercial de SM AirSeT abre un camino para la hoja de ruta más amplia de Schneider Electric hacia un futuro sin SF6. La empresa está creando sistemáticamente una cartera completa de alternativas ecológicas a sus equipos basados en SF6, con nuevas ofertas sostenibles dedicadas a más aplicaciones industriales, incluidas las industrias electrointensivas. Por ejemplo, Schneider Electric ya ha lanzado en China su oferta GM AirSeT, una tecnología de celdas primarias y hermana de la nueva SM AirSeT, dedicada a aplicaciones secundarias.

Ampliando aún más los beneficios medioambientales e independientemente de las ofertas específicas, la empresa destacó la importancia de las numerosas tecnologías digitales que pueden equipar su nueva celda. Por ejemplo, la celda SM AirSeT, que es digital, incluye funciones de mantenimiento basadas en la condición, alimentando los datos de sus sensores tanto a las herramientas/aplicaciones locales de campo como a las sofisticadas herramientas de análisis, como las ofrecidas por la sólida arquitectura y plataforma EcoStruxure de Schneider Electric. Toda la plataforma de equipos cuenta con conectividad nativa, para compartir datos en la nube con el fin de servir mejor a la eficiencia y la seguridad de las operaciones.

