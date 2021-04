Schneider Electric lanza Galaxy VL: el SAI trifásico más compacto del sector Comunicae

viernes, 16 de abril de 2021, 15:38 h (CET) Su diseño modular y escalable permite a los profesionales de los centros de datos crecer según sus necesidades. El nuevo Galaxy VL tiene un diseño un 50% más compacto que la media del mercado y permite añadir, retirar o reemplazar módulos de potencia en modo on-line con la mayor seguridad para sus operarios gracias a Live Swap. Garantiza la eficiencia del 99% en modo ECOnversion™ consiguiendo un retorno de la inversión en dos años para centro de datos medianos y grandes Schneider Electric, líder mundial en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, presenta su nuevo SAI trifásico Galaxy VL 200-500 kW (400V/480V), la última incorporación a la gama Galaxy. Disponible a nivel mundial, este SAI compacto y altamente eficiente ofrece hasta un 99% de eficiencia en modo ECOnversion™ para un retorno total de la inversión en dos años (según el modelo) en centros de datos medianos y grandes e instalaciones comerciales e industriales. El próximo 4 de mayo, Schneider Electric celebra un evento virtual en el que se presentará a los profesionales y partners del sector el nuevo Galaxy VL.

Teniendo en cuenta que el espacio del centro de datos es escaso, el diseño compacto de Galaxy VL reduce a la mitad el tamaño de la media del sector, con 0,8 m2. Su arquitectura modular y escalable permite a los profesionales de los centros de datos escalar la potencia de forma gradual, desde 200 kW hasta 500 kW con módulos de potencia de 50 kW, lo que proporciona flexibilidad para crecer a medida que su negocio lo requiera.

Con Galaxy VL, Schneider Electric incorpora Live Swap, una función innovadora que ofrece un diseño seguro desde el punto de vista de seguridad eléctrica durante todo el proceso de adición o sustitución de los módulos de potencia mientras el SAI está funcionando y en modo on-line, ofreciendo una mayor continuidad del negocio y sin tiempos de inactividad no programados. Además, el diseño de seguridad Live Swap ofrece una mayor protección para los operarios, que ya no tienen que pasar el SAI a modo bypass de mantenimiento o de batería durante la inserción o la retirada de los módulos de alimentación.

"El nuevo Galaxy VL, de alta eficiencia energética, marca un nivel muy alto en la innovación de los SAIs y está diseñado para ayudar a nuestros clientes a crecer al mismo tiempo que se reduce el impacto medioambiental y el coste de adquisición", afirma Mustafa Demirkol, VP, 3-Phase Global Offer Management de Schneider Electric. "Es un enfoque que se ajusta a los requisitos futuros de los centros de datos y que satisface las demandas de adaptabilidad, resiliencia, eficiencia y sostenibilidad". La última incorporación a la gama Galaxy es un producto Green Premium que ofrece el máximo rendimiento, apoya los objetivos de sostenibilidad y soluciona un vacío que existía en el mercado para el segmento de potencia de gama media".

Las principales ventajas del nuevo Galaxy VL

Maximiza el espacio para favorecer el crecimiento de la empresa en el futuro : Galaxy VL es el más compacto de su clase, un 50 por ciento más compacto que la media del sector, de 0,8 m2, lo que permite aprovechar el espacio de los centros de datos. Además, los armarios de baterías de iones de litio Galaxy ofrecen un ahorro total de espacio de hasta el 70% en comparación con las soluciones de baterías VRLA.

: Galaxy VL es el más compacto de su clase, un 50 por ciento más compacto que la media del sector, de 0,8 m2, lo que permite aprovechar el espacio de los centros de datos. Además, los armarios de baterías de iones de litio Galaxy ofrecen un ahorro total de espacio de hasta el 70% en comparación con las soluciones de baterías VRLA. Ahorro de costes : La plataforma modular y escalable de Galaxy VL permite efectuar inversiones en función del crecimiento, lo que reduce la inversión en capital, los costes operativos, el consumo de energía y el coste total de propiedad. Es posible ampliar la potencia de forma inmediata en intervalos de 50 kW, de 200 a 500 kW, sin necesidad de ocupar más espacio.

: La plataforma modular y escalable de Galaxy VL permite efectuar inversiones en función del crecimiento, lo que reduce la inversión en capital, los costes operativos, el consumo de energía y el coste total de propiedad. Es posible ampliar la potencia de forma inmediata en intervalos de 50 kW, de 200 a 500 kW, sin necesidad de ocupar más espacio. Alcanzar los objetivos de sostenibilidad : Hasta un 99% de eficiencia en el modo ECOnversion™ que permite recuperar la inversión en dos años en ahorro de energía (26.280 euros de ahorro anual de electricidad). Un producto Green Premium de Schneider Electric, que incluye la opción de baterías de iones de litio de larga duración.

: Hasta un 99% de eficiencia en el modo ECOnversion™ que permite recuperar la inversión en dos años en ahorro de energía (26.280 euros de ahorro anual de electricidad). Un producto Green Premium de Schneider Electric, que incluye la opción de baterías de iones de litio de larga duración. Mayor fiabilidad a través de EcoStruxure: Al vincular Galaxy VL con EcoStruxure los operadores de centros de datos pueden beneficiarse del software y los servicios de IT de EcoStruxure™, una arquitectura de sistemas abierta, interoperable y habilitada para el IoT de Schneider Electric. Estas ofertas de EcoStruxure permiten a los clientes supervisar, gestionar y modelar su infraestructura de IT y obtener asistencia de servicio 24/7 en cualquier momento y lugar. Asiste a la presentación de Galaxy VL el próximo 4 de mayo

Con el fin de ofrecer una experiencia directa, Schneider Electric celebrará un evento virtual en el que presentará Galaxy VL desde su centro de Innovación. Durante el evento, los expertos de la compañía demostrarán las características de Galaxy VL, discutirán sus beneficios y cómo los operadores de centros de datos pueden prepararse para el futuro.

Es posible registrarse aquí.

