Las cerraduras en las puertas principales por PORTAL CERRAJEROS

viernes, 16 de abril de 2021, 15:14 h (CET) ¿Qué cerradura elegir? ¿Cuál es el precio de una cerradura? La función principal de la cerradura es garantizar la seguridad de una vivienda en un intento de robo. Sin embargo, hay muchos tipos de cerraduras en el mercado y no siempre es fácil encontrar la adecuada Desde Portal Cerrajeros, se ofrecen algunos consejos para elegir la cerradura que mejor se adapte a las necesidades del hogar, entre varios tipos de cerraduras para puertas y según cada presupuesto.

Comparación de cerraduras para puertas principales

Es difícil elegir la cerradura de la puerta de entrada, ya que hay muchos tipos y modelos a la venta. Para elegir la cerradura o el cilindro adecuado, se deben comparar los modelos y conocer cuáles son las necesidades en cuanto a equipamiento y seguridad del hogar.

Descubrir qué cerradura elegir y cómo elegir la cerradura de la puerta de entrada es una tarea un poco difícil, ya que existen multitud de modelos en el mercado, es recomendable buscar asesoramiento profesional con un cerrajero experto.

Tipos de cerraduras para puertas principales

Actualmente, la mayoría de las puertas de entrada están equipadas con:

Cerradura de sobreponer: deja la cerradura a la vista y es fácil de instalar.

deja la cerradura a la vista y es fácil de instalar. Cerradura de embutir: está formada por una caja fuerte que permite ocultar el dispositivo.

está formada por una caja fuerte que permite ocultar el dispositivo. Cerradura de palanca: se empotra directamente en la puerta y, por tanto, es completamente invisible. Es importante comparar las diferentes características de las cerraduras de las puertas principales: cilindro de la cerradura, cilindro de la puerta, etc. Estos elementos y accesorios pueden variar en función del tipo de cerradura.

Para elegir entre los modelos de cerradura y los cilindros de cierre, es conveniente asesorarse por un cerrajero experto sobre los diferentes tipos de cerraduras existentes.

Criterios para elegir una cerradura

Para elegir la cerradura que se adapte mejor a las necesidades, es importante tener en cuenta varios criterios: llaves, cerraduras y manillas, cilindros y cerrojos. Dependiendo de la vivienda que se quiera proteger, el sistema de seguridad a instalar tendrá diferentes opciones.

En primer lugar, se aconseja que se tenga en cuenta el nivel de seguridad de la cerradura.

La certificación A2P permite conocer el nivel de seguridad de una cerradura gracias a un sistema de clasificación: cuanto mayor sea el número de estrellas que tenga el modelo de cerradura, más difícil será para un ladrón manipularla.

Si una cerradura tiene un tiempo de resistencia de:

Menos de 10 minutos: se identificará como A2P*, es decir una estrella.

se identificará como A2P*, es decir una estrella. Entre 10 y 15 minutos: el bloqueo se llama A2P**, dos estrellas.

el bloqueo se llama A2P**, dos estrellas. Más de 15 minutos: el bloqueo alcanza el nivel máximo y se clasifica como A2P***. Para una puerta de entrada, se recomienda instalar una cerradura entre 3 y 5 puntos. Si se instala una puerta de entrada blindada, es obligatorio elegir una cerradura segura.

Algunos modelos de cerraduras aumentan el nivel de seguridad, por esta razón, las llaves reforzadas se utilizan cada vez más y van sustituyendo a las clásicas llaves con muescas. Por otro lado, las llaves con tarjetas tienen la ventaja de limitar el número de copias y evitar así los duplicados que a veces se producen tras un robo.

Algunas cerraduras permiten sustituir el cilindro o el bombín fácilmente, pero en ciertos tipos de cerraduras de puertas, es imposible sustituir el bombín de la cerradura sin la intervención de un cerrajero profesional.

¿Cuáles son los rangos de precios de las cerraduras?

Existen grandes diferencias de precio entre los distintos modelos de cerraduras que se ofrecen en el mercado. De hecho, se encuentran cerraduras que van desde los 10 euros de un modelo básico hasta miles de euros de un modelo de gama alta con certificación A2P***.

Una vez más, el precio de la cerradura dependerá del tipo de cerradura y del nivel de seguridad que ofrezca.

Los modelos de cerraduras A2P pueden ser más caros, sin embargo, ofrecen una mayor resistencia a los intentos de robo. En este ámbito, no hay grandes sorpresas: cuanto más alto es el precio de la cerradura, más seguro es el modelo.

Invertir en una cerradura depende en gran medida de donde estés situada la vivienda y el nivel de seguridad que ofrece la zona y la ubicación. Una vivienda unifamiliar requerirá un mayor nivel de seguridad que una vivienda de comunidad de vecinos.

Si es inquilino y ha tenido un problema con la cerradura de la vivienda, es recomendable contactar al propietario para notificar la sustitución de la cerradura.

¿Cómo instalar una cerradura de puerta por un cerrajero?

Para que la instalación de una cerradura sea exitosa y que garantice la seguridad del hogar, se aconseja contactar a un cerrajero profesional para la instalación de la cerradura de la puerta principal.

En general, los gastos oscilan entre 60 y 180 euros por un servicio sencillo, salvo en caso de emergencia. Se aconseja que se obtengan varios presupuestos de diferentes cerrajeros profesionales, para elegir el servicio que mejor calidad-precio ofrezca.

Es importante conocer que hay varios criterios que pueden influir en el coste de la intervención, los gastos relacionados con el desplazamiento, el día y el horario de intervención. Por ejemplo, durante el fin de semana o en horario nocturno, el precio de la mano de obra es superior. Gracias a los presupuestos, se pueden comparar todos los elementos a tener en cuenta para elegir el servicio más adecuado.

Si la cerradura se atasca o se queda girando debido a un intento de robo o vandalismo, es recomendable ponerse en contacto con el seguro del hogar, ya que casi todos los seguros cubren este servicio.

Para finalizar este artículo es importante tener en cuenta lo importante que es tener una cerradura de calidad, que brinde la seguridad necesaria para proteger su vivienda.

