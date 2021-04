Preparando la vuelta del turismo con limpieza y desinfección con ozono. Por PORTAL LIMPIEZAS Comunicae

viernes, 16 de abril de 2021, 14:58 h (CET) La recuperación del turismo también pasa por el saneamiento para la salud de los huéspedes que pronto volverán a los lugares habituales de vacaciones Los efectos de COVID en el turismo

Que el turismo es uno de los sectores más afectados por el tsunami del Coronavirus es una realidad bajo los ojos de todos, con cifras dramáticas que hablan de un sector puesto de rodillas. Basta decir que el sector del alojamiento, ha sufrido caídas de hasta el 70% y más en los últimos meses. Es más complicado entender cómo salir de esta situación y cuándo se saldrá realmente de ella. Sin duda, no será algo a realizar a corto plazo, dado que la crisis ha tenido un profundo impacto. No hay duda: el Covid-19 ha cambiado el mundo y sus efectos se verán durante mucho tiempo.

El tiempo de recuperación

Un periodo de tiempo durante el cual (y este es el punto) no hay que quedarse sentado y esperar. Por el contrario, en primer lugar, hay que ser optimistas, porque la recuperación, aunque sea gradual, se producirá. Esta crisis sanitaria no ha afectado, con toda seguridad, a los "fundamentos" del turismo.

El deseo de reanudar los viajes, de moverse, de desplazarse es muy alto, y en los últimos meses se ha visto claramente. Tan pronto como se anunció la vacuna, no es de extrañar que las acciones de las principales empresas del mundo de los viajes se hayan disparado.

En cuanto a España se refiere, esta crisis ha acentuado y acelerado algunos procesos ya existentes e inherentes a la industria turística española, poniendo de manifiesto los límites que el sistema de hostelería tenía desde hace tiempo, especialmente en el ámbito digital: un reto en el que se debe demostrar que se está a la altura.

Cómo está cambiando la demanda empezando por la higiene

En primer lugar, la evolución de la demanda cambiará, de hecho. Después, la salud y la higiene, que serán el nuevo mantra (ya se habla de un "pasaporte sanitario"). La higiene, que siempre ha sido fundamental y estratégica en el turismo, será más importante que nunca, precisamente en relación con la idea de seguridad.

Los protocolos de seguridad adoptados por los hoteles serán aún más valiosos: limpieza profesional, saneamiento, medidas de prevención serán palabras clave para inculcar la seguridad al huésped.

Comunicar la higiene

La seguridad y la limpieza certificadas son las nuevas consignas: quien sepa hacerlo mejor, adoptando un nuevo concepto de limpieza e higiene, ganará el desafío. Aquí es donde la comunicación es importante: todas las grandes cadenas están buscando formas de comunicar sus acciones estratégicas de forma más eficaz en este sentido.

El ejemplo del Hilton es esclarecedor: un folleto indica las zonas y puntos de mayor riesgo de la habitación: desde la cama hasta el aseo, desde los teléfonos hasta el mando a distancia, desde los puntos de luz hasta las cortinas, etc.

Limpieza y desinfección con ozono contra el Coronavirus

Las últimas normas establecidas para contrarrestar la propagación del Coronavirus son claras: limitar los viajes al mínimo y sólo por motivos de trabajo, salud o de máxima importancia.

Sin embargo, para limitar la propagación de Coronavirus, el Ministerio de Sanidad ha emitido varias directivas sobre el comportamiento que cada una de las personas debe seguir en la vida cotidiana y, obviamente, también en los entornos de trabajo, como hoteles y oficinas en general.

En el ámbito de la limpieza profesional, un importante aliado puede ser la desinfección con ozono.

Todavía poco utilizado, este método de limpieza es muy eficaz, el ozono es un gas 100% natural con un gran poder esterilizante (tiene una reactividad de unas 3.000 veces superior a la del cloro) mediante el cual es posible eliminar la carga bacteriana presente en ambientes potencialmente infectados, reduciendo en gran medida el riesgo de contagio.

El ozono mata a los organismos parasitarios atacando las membranas protectoras con un mecanismo oxidativo sin dejar residuos químicos en el medio ambiente: los virus se inactivan primero y se destruyen después.

Aunque el contagio se produce principalmente a través de la inhalación de las gotitas volátiles que emiten los individuos infectados por el virus (cuando hablan, estornudan, tosen o respiran) es recomendable aumentar el nivel de higiene personal y la limpieza del hogar y zona de trabajo.

Cómo se puede poner en práctica todo esto

En primer lugar, es aconsejable proceder a un correcto y eficaz saneamiento de los ambientes. La información preliminar sugiere que el virus puede sobrevivir unas horas en las superficies, pero con una simple desinfección con alcohol etílico (62-71% de etanol), peróxido de hidrógeno (0,5% de peróxido de hidrógeno) o lejía (0,1% de hipoclorito de sodio) muere en un minuto.

En presencia de entornos húmedos como balnearios, gimnasios y cocinas, donde la humedad facilita la proliferación de patógenos, es aún más importante asegurarse de que esta primera fase se realiza con maquinaria profesional y productos certificados como dispositivos médico-quirúrgicos.

A continuación, es necesario pasar a la fase de higienización mediante la introducción de dosis de ozono en el aire.

Aprovechando estos periodos de inactividad de las oficinas y cierre de los hoteles, en ausencia de personas, es posible introducir en la ambiente dosis más masivas de ozono y hacer aún más efectivo el tratamiento.

Precisamente por eso es fundamental confiar en empresas de limpieza que puedan intervenir con maquinaria profesional y operarios especializados, desconfiando de quienes prometen resultados con maquinaria barata y de dudosa procedencia.

Numerosos estudios han demostrado ya que, en comparación con las técnicas tradicionales de desinfección, la desinfección con ozono es 2.000 veces más eficaz, pudiendo eliminar más del 99,00% de las bacterias presentes en el aire y en las superficies.

Además, no hay que olvidar que es una técnica totalmente ecológica y respetuosa con el medio ambiente.

Por estas razones, las empresas de limpieza profesional llevan muchos años utilizando esta técnica en muchos ámbitos, como la limpieza de hoteles, la limpieza de oficinas u hospitales o incluso en apartamentos privados.

