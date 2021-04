Diez años de Wayra: 800 startups invertidas y 285M€ de negocio con emprendedores Comunicae

viernes, 16 de abril de 2021, 15:02 h (CET) Las startups que forman parte de la iniciativa de apoyo al emprendimiento de Telefónica han impulsado la creación de más de 10.000 empleos cualificados en Europa y Latinoamérica. La inversión de Wayra ronda los 50M€ y se ha revalorizado en más de un 70%. Más de 250 startups han trabajado con Telefónica en todo este tiempo Wayra, la iniciativa de apoyo al emprendimiento que lanzó Telefónica en 2011, cumple diez años de actividad, un periodo en el que ha ayudado a crear y transformar ecosistemas de emprendimiento locales en Europa y América Latina. Diez años de inversión ininterrumpida en 800 startups que ha contribuido a impulsar la creación de más de 10.000 empleos de alta cualificación. Wayra mira al futuro con el foco puesto en capturar y potenciar las oportunidades de negocio entre las startups y Telefónica que surgen con la llegada del 5G, el internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA), el análisis avanzado de datos, la robótica y la computación en la nube, entre otras tecnologías.

"Me siento orgulloso de los logros que estamos alcanzando desde el lanzamiento de Wayra. Llevamos diez años impulsando el crecimiento y la innovación, algo que nos ha proporcionado en Telefónica una perspectiva diferente. Hoy, Wayra es una iniciativa global que nos permite seguir siendo pioneros tecnológicos y capturar las oportunidades de crecimiento apalancándonos en el mejor talento. Esta apuesta por la innovación más disruptiva no solo nos lleva a liderar el nuevo mundo digital, sino que también abre una ventana de oportunidades al emprendimiento y desarrollo de la sociedad”, ha asegurado José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica y principal impulsor de Wayra hace diez años.

"En todo este tiempo hemos logrado que más de 250 startups hayan podido trabajar directamente con Telefónica, logrando así uno de los objetivos principales de Wayra, que las startups puedan escalar sus negocios con Telefónica. Gracias a ello han podido mejorar sus procesos y llevar lo último en innovación a la red de clientes de Telefónica, un impacto que ha supuesto más de 285M€ de ingresos para estas startups", explica Irene Gómez, directora de Connected Open Innovation, la unidad de Telefónica en la que está integrada Wayra.

Un logro que se refleja también en el retorno para Wayra, que ha invertido cerca de 50M€ en estos diez años, inversión que se ha revalorizado en más de un 70% (TVPI 1,71x). Además, durante este periodo se han producido 75 ventas exitosas (exits) de compañías del portafolio de Wayra lo que ha permitido recuperar una buena parte de lo invertido.

Diez años de transformación en un proyecto global

Desde su creación en 2011 como una aceleradora de startups, Wayra ha ido transformándose hasta convertirse en la actualidad en el proyecto de innovación abierta más global de Telefónica. En 2020 se sumaron al mismo iniciativas como Wayra X, el hub virtual para invertir en startups 100% digitales, o Wayra Builder, el venture builder corporativo para crear junto a otros inversores startups innovadoras nacidas de proyectos tecnológicos internos de Telefónica.

Como parte de su proceso de adaptación, su ticket medio de inversión en cada startup ha pasado desde los 40.000€ en 2011 hasta un máximo de 250.000€ actualmente. Además Wayra ha apostado en numerosas ocasiones por una estrategia de coinversión con otros fondos de capital riesgo, entre los que se encuentran Oxford Capital, Axon Partners, Downing Ventures, GP Bullhound, Point Nine, Elaia Partners o Ascension Ventures.

Aparte de su implicación directa con las startups, Wayra ha ayudado también a otras empresas y organizaciones como Renfe, GCHQ, Mercadolibre, GE, ASOS, BNDES, ProFuturo y BID a impulsar conjuntamente sus proyectos corporativos de apoyo al emprendimiento.

En todo este tiempo, la actividad de emprendimiento y capital riesgo ha crecido y madurado excepcionalmente. No obstante, aun existen grandes desafíos que Wayra quiere ayudar a resolver como lograr una mayor igualdad de género en un sector donde solo uno de cada seis fundadores de startups es mujer. Por ello, Wayra puso en marcha en 2015 la iniciativa Scale Up Women que busca visibilizar el emprendimiento femenino e impulsar la inversión en startups lideradas por mujeres o la organización de jornadas de coinversión en busca de financiación en compañías impulsadas por mujeres. Prueba de su apuesta por el liderazgo femenino en este sector es el hecho de que 4 de los 8 hubs de Wayra en Europa y Latinoamérica están liderados por mujeres.

Wayra celebra su décimo aniversario en pleno proceso de transformación de estos hubs en laboratorios tecnológicos, lugares donde los emprendedores probarán y validarán nuevas tecnologías que transformarán la forma de aprender, trabajar, jugar, comunicar, entretener y hasta de hacer deporte. El primero ha sido el recientemente inaugurado Wayra 5G Tech Lab en Alemania. Wayra refuerza así su apuesta por el desarrollo de productos digitales orientados al consumo masivo de millones de personas en todo el mundo y se mantiene, a su vez, como la puerta de entrada de los emprendedores a Telefónica.

