Canussa lanza las bailarinas veganas con la calidad Made in Spain

Por fin un calzado tan cómodo como una zapatilla y tan elegante como un zapato. Las bailarinas de Canussa son el complemento ideal para cualquier ocasión, gracias a su diseño minimalista y atemporal, a su comodidad, resistencia y a la calidad de sus materiales sostenibles y veganos La firma de moda sostenible y vegana Canussa, en colaboración con El Naturalista, ha lanzado al mercado la bailarina de la temporada. Un calzado con un elegante diseño, cómodo, resistente, 100% vegano, realizado con una alternativa vegana a la piel a base de desechos del maíz y fabricado éticamente en España.

A las líneas de bolsos, mochilas, cinturones, carteras, tarjeteros y zapatillas veganos y sostenibles se suma ahora esta bailarina ideal para combinar con cualquier outfit. María Cano, CEO de Canussa explica que “las consumidoras nos estaban demandando un calzado que fuese cómodo como una zapatilla y elegante como un zapato. En el mercado no existía hasta el momento un calzado que reuniese esas condiciones y que fuese 100% vegano y sostenible por lo que decidimos ponernos manos a la obra y crear estas bailarinas para que las mujeres Canussa pudieran sentirse cómodas y elegantes en cualquier ambiente". Y es que estas bailarinas cuentan con un diseño que fusiona la elegancia, el confort y la calidad lo que la convierten en el complemento perfecto tanto para trabajar como para ir a un restaurante o salir con amigos.

Un calzado que combina diseño, comodidad y calidad y que ha sido creado pensando en aquellas mujeres que buscan ese toque de elegancia y comodidad en su día a día pero que a la vez quieren lucir complementos respetuosos con el planeta, las personas y los animales. "A la hora de diseñar este zapato se ha estudiado mucho su durabilidad y por ello se han utilizado materiales de alta calidad, resistentes al agua y que permitan el máximo uso del calzado" asegura María Cano.

Un calzado con impacto creado por una emprendedora de impacto

María Cano, es una emprendedora disruptiva que apostó por la creación de una marca de diseño con impacto. “En España contamos con algunos de los mejores artesanos marroquineros del mundo, la tradición artesanal pasa de padres e hijos y es algo que se está perdiendo debido a que la gran mayoría de marcas han trasladado su producción a países asiáticos donde los costes de producción son más bajos, donde se fabrica bajo condiciones laborales que no serían aceptables en España. Canussa nace con el objetivo de aportar su grano de arena a conservar la tradición artesanal en España creando empleo e innovando con nuevos materiales alternativos a la piel de animal, duraderos y respetuosos con el medio ambiente” explica esta emprendedora que ha sido seleccionada para formar parte del TOP 20 by ONU Mujeres y The DO School para el UN Women's Industry Disruptor Bootcamp. Un Proyecto que reúne a mujeres líderes para potenciar a las empresas que crean soluciones para una industria más equitativa y sostenible.

Las nuevas bailarinas de Canussa buscan reducir el impacto medioambiental utilizando materiales de alta calidad y gran resistencia veganos y sostenibles. Para sustituir a la piel se ha utilizado una alternativa vegana a base de desechos de maíz e incorporando en las suelas sobras de la producción. Una vez más, la firma demuestra que es posible crear moda sostenible y vegana y con un diseño exclusivo.

Fiel a su compromiso para reducir la huella de carbono, además de optar por proveedores locales, por cada par de bailarinas fabricadas se plantará un árbol, gracias a la colaboración con "One Tree Planted". De esta forma, Canussa compensa su huella de carbono y contribuye a la reforestación de las zonas más deforestadas del planeta.

1 Canussa = 1 árbol plantado

“El medioambiente nos preocupa de verdad y por ello nos gustaría que Canussa tuviese un impacto positivo en él. Los árboles limpian nuestro aire, crean hábitats para la biodiversidad y contribuyen a mejora nuestra calidad de vida. Por esa razón, con la colaboración de One Tree Planted plantamos un árbol por cada Canussa que vendemos”, explica María Cano.

Sobre Canussa

Canussa nace con el objetivo de crear una moda atemporal, práctica y duradera respetando a las personas, el planeta y los animales. Todos los complementos se fabrican en España de forma responsable utilizando materiales sostenibles con la mínima huella de carbono. Canussa, gracias a su apuesta por la economía circular ha sido finalista de los Premios ODS del Impact Hub. La firma, apuesta por el pequeño comercio estando presente en tiendas especializadas de moda sostenible y vegana en España. También disponible online en marketplaces de moda sostenible y vegana europeos y en www.canussa.com