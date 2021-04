Ride&Go Baby. Las ruedas para hamacas infantiles que han revolucionado a nivel internacional Emprendedores de Hoy

El éxito rueda con un producto 100% español

Durante la pandemia, Carlos Escobedo y Mónica Escrihuela nunca pensaron en el emprendimiento que se gestó durante la pandemia. El proyecto surgió a raíz del nacimiento de su hijo Mateo y les cambió por completo las vidas. Hasta el momento, el padre había sido durante más de 20 años ingeniero informático, así se ha visto en Medio de comunicación.

Ambos padres convivían con las exigencias de la crianza cuando recibieron de regalo una hamaca de la prestigiosa marca BabyJörn. “A partir del uso diario de la hamaca y el agotamiento físico y psicológico que conlleva el recién nacido, detectamos la necesidad de ponerle ruedas a la hamaca, y aquí es donde nace nuestro proyecto, hoy una realidad”, explica Carlos.

Como Ride&Go Baby fue bautizado este proyecto 100% hecho y patentado en España, de fabricación de las únicas ruedas multidireccionales con frenos para la hamaca más vendida en el mundo, a saber, dos tipos: la BabyJörn Balance y la BabyJörn Bliss. Actualmente, el proyecto se propone extenderse a otras marcas.

Carlos Escobedo: “Mi producto es único” El creador de las únicas ruedas ofrece su testimonio como lección para quienes deseen ir a por sus sueños. “Hice un carrito de madera con ruedas y una cuerda; a partir de allí fui mejorando prototipos. Me di cuenta de que nadie había inventado ruedas para hamacas. Mi producto es único. Invertí en una impresora 3D hasta que logré las ruedas con las que decidimos empezar el emprendimiento”.

Gracias al talento de Carlos Escobedo y al apoyo de su compañera de vida, las hamacas dejaron de ser elementos estáticos y hoy son fuente de posibilidades de integración en la crianza para personas con movilidad disminuida, en silla de ruedas, para los abuelos y demás cuidadores con alguna limitante, pues además, al sistema rodante se le ha incorporado un timón telescópico que facilita el desplazamiento de la hamaca en diferentes longitudes, disminuyendo las cargas y el esfuerzo físico.

El período de confinamiento no solo ha traído dolores, también ha despertado nuevas ideas, emprendimientos que, como Ride&Go Baby, marcan la pauta en el mundo de la inventiva para facilitar la vida en el marco de esta nueva normalidad.

Tal vez, el hecho de que el inventor de este sistema rodante sea también mago de vocación, le ha dado un encanto particular a su entusiasmo por descubrir y repensar la alegría que lleva a cada hogar donde ahora es más fácil, seguro y cómodo no perder el contacto visual ni físico con el bebé, para quien en realidad aparecieron estas versátiles ruedas, como por arte de magia.

Mateo tiene ya dos años; sus habilidades motoras le han permitido bajarse de su “primer coche” para usarla como carro de transporte de sus juguetes o aprender a correr por toda la casa. La hamaca que lo cobijó tanto a él como al ingenio de su padre seguirá siendo útil durante muchos años más.

