Reconeixement internacional de CARNICAS TABLADILLO que manté la seva col·laboració amb la consultoria CEDEC

CARNICAS TABLADILLO, S.L. és una empresa familiar segoviana amb més de 50 anys d'experiència en la cria i elaboració en exclusiva de porquets de Segòvia per a la seva venda i distribució, tant dins de les nostres fronteres com a nivell internacional, on l'empresa comercialitza els seus productes en més de 20 països Des dels seus inicis com una petita botiga d'ultramarins en Abades, avui dia, amb la tercera generació al capdavant del negoci, CARNICAS TABLADILLO, S.L. s'ha convertit en el major productor nacional i ambaixador internacional del porquet de Segòvia.

L'empresa, que amb la seva activitat impulsa el desenvolupament econòmic del medi rural, compta amb unes àmplies i modernes instal·lacions i granges pròpies dotades de l'última tecnologia per a garantir la traçabilitat dels seus productes, la màxima seguretat alimentària i el benestar animal. D'aquesta manera s'aconsegueix un control integral de totes les fases del procés, des del moment previ a la concepció de l'animal, naixement, cria, alimentació 100% natural, elaboració, envasament i logística.

CARNICAS TABLADILLO, S.L. compta amb diverses certificacions i premis nacionals i internacionals que avalen la seva elevada qualitat i trajectòria, com el Premi Aliments d'Espanya, el Great Taste del Regne Unit o el DLG d'Alemanya entre altres. Destaca entre ells l'Institut Internacional de Sabor i Qualitat- iTQi europeu que, amb seu a Brussel·les, és l'organització líder dedicada a provar i promoure productes alimentosos de sabor superior. L'empresa ha obtingut els últims 4 anys guardons de diversos dels seus productes i, en 2020, ha aconseguit el desitjat “Crystal Award” amb el seu Roti de Porquet, reconeixement concedit únicament als productes amb més de tres estrelles durant tres anys consecutius.

Tots aquests reconeixements no deixen de ser fruit del resultat d'una aposta de CÁRNICAS TABLADILLO per la innovació i la millora contínua, destinada a oferir als seus clients productes de la més alta qualitat i sabor.

CEDEC, consultoria d'organització estratègica d'empreses líder a Europa en gestió, direcció i organització d'empreses, porta col·laborant des de l'any 2015 amb CÁRNICAS TABLADILLO amb l'objectiu de millorar la seva gestió empresarial i afermar el seu creixement.

CEDEC posa a l'abast de les empreses els sistemes d'organització que els resultin més eficients, a fi d'optimitzar-ne els resultats empresarials per assolir i treballar junts cap a la consecució de l'Excel·lència Empresarial.

El seu factor diferencial recau en la seva contrastada metodologia de treball. CEDEC treballa amb i per els empresaris amb l’objectiu d’implementar de forma efectiva, en empreses familiars de qualsevol mida, una gestió professional i actualitzada per mitjà de l’aplicació de tècniques i sistemes de treball propis.

Implantada a Espanya des de 1971, CEDEC ha participat en projectes de més de 46.000 empreses, en concret més de 13.000 a Espanya, amb una plantilla de més de 300 professionals altament qualificats en totes les seves seus, 150 de les quals a Espanya.

Amb oficines a Espanya a Madrid i Barcelona, la consultora d’organització estratègica per a empreses familiars CEDEC està present a França, Bèlgica, Luxemburg, Suïssa i Itàlia.

El treball i la consolidació del CEDEC com a empresa especialista en organització estratègica empresarial, es pot veure reflectida en nombroses opinions i casos d'èxit d'empreses nacionals i internacionals, que ofereixen de manera desinteressada la seva opinió sobre CEDEC i que poden ser consultades en les diferents webs dels països on està implantada l’empresa https://www.cedec.es/opiniones, així com comentaris visuals en el seu canal de youtube https://www.youtube.com/channel/UCg86SZfSTgWFsRWz27OfW_g