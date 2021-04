SapsQue presenta su agenda cultural online de Badalona Comunicae

viernes, 16 de abril de 2021, 09:58 h (CET) Las ciudades poseen una gran oferta cultural que brota por todas partes y que gracias a proyectos como SapsQue no se pierden en el mare magnum de eventos que tienen lugar a diario en las grandes urbes. SapsQue, agenda cultural de Badalona, desvela las claves de su portal informativo cultural Una ciudad, además de asociarse a asfalto, tráfico, ruido y estrés, representa la mayor concentración de personas de una sociedad, lo que a su vez hace posible que la cultura brote en cada rincón, como fenómeno y necesidad social de sus habitantes.

Para que la cultura de Badalona no pasara inadvertida y pudiera llegar a toda persona interesada en esta oferta, surge Sapsque Badalona, un portal creado por un colectivo de profesionales del mundo cultural, personas vinculadas al ámbito audiovisual, unido con el firme propósito de promover y difundir la cultura, allá donde se encuentre en Badalona, ciudad que conocen bien y punto de partida de su proyecto.

Y es que Badalona, es un enclave turístico y económico mediterráneo con una gran oferta cultural, que hizo que un grupo de amigos comenzara a compartir sus hallazgos culturales de la ciudad desde un pequeño grupo en el móvil hasta lanzarse a editar su propia agenda cultural Badalona online.

SapsQue agenda cultural Badalona

El término ‘SapsQue’ condensa el inicio de una frase que repiten a diario los niños en catalán (¿Saps que…?) y que explica el descubrimiento de algo interesante que se desea compartir. Esta misma finalidad es la que impulsa la creación de este punto de encuentro entre entidades, público y artistas: un lugar que conecte a la sociedad y su espejo cultural, donde se pueda consultar la oferta de todas las actividades que se desarrollen en la ciudad.

Un punto de encuentro cultural

Además de informar sobre la oferta cultural de Badalona, SapsQue nace con la intención de ser un catalizador del desarrollo cultural, conectando a artistas, público y a toda persona de acción y pensamiento diferente, que pueda generar diálogo, reflexión y espíritu crítico; logrando que la rueda cultural siga girando y creando en un movimiento continuo. Que cada barrio de la ciudad despierte a la cultura que nace desde sus calles y sus gentes, se pueda informar y acercar a ella.

Oferta informativa cultural

En la actualidad, SapsQue ofrece su agenda desde la que el visitante puede tomarle el pulso cultural a la ciudad y no perder ni un evento relacionado con las artes escénicas, el cine, la música, las letras, las artes visuales, su maravillosa gastronomía, las fiestas locales y sus tradiciones, los coloquios, conferencias, exposiciones y actividades.

Desde SapsQue, también se informa a diario sobre las noticias de la ciudad, sobre todo lo relacionado con la actualidad local.

En su apartado QueSaps, se ofrecen contenidos de actualidad sobre curiosidades, recomendaciones, entrevistas y hasta concursos.

En la Xarxa d’artistes, el usuario puede informarse sobre el proyecto que conecta a los artistas locales de Badalona o que puedan estar vinculados con la actividad cultural de la ciudad.

"Badalona está entre las ciudades más grandes de Cataluña y nuestro objetivo es cohesionarla culturalmente y que a través de ella se puedan realizar actividades en cada barrio de la ciudad. Nos gustaría ser un punto de información cultural de la ciudad, acercar la cultura a toda la población de Badalona, y que puedan estar al día de lo que pasa en su ciudad y sus calles", concluyen desde SapsQue.

