Alfar Tierra Cocida lanza de forma conjunta su nueva web y su tienda online, afrontando 2021 con optimismo

viernes, 16 de abril de 2021, 10:02 h (CET) Alfar Tierra Cocida es un taller de cerámica creado en 2013, por Manuel Vázquez. Buscando un lugar tranquilo para comenzar desde cero, aterrizó en Málaga hace casi dos décadas con todos sus hornos, tornos y herramientas para materializar su sueño: crear su propio taller Combinando siempre los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego, en Alfar Tierra Cocida le dan forma al barro, para crear cualquier pieza posible, que haga sentir a sus clientes que lo especial, único y valioso realmente existe y surge de algo tan sencillo como la tierra.

Tras dos décadas dedicándose a la cerámica, la alfarería y la docencia en una escuela de artesanos, Manuel Vázquez decide dejar su trabajo como educador para vivir en la montaña y crear un taller de alfarería donde poder experimentar con la cerámica todo aquello que rondaba su cabeza desde hace años.

Este año, confiando en la recuperación económica y en la vuelta de la normalidad que traerá la vacunación, Alfar Tierra Cocida lanza su nueva web corporativa y su e-commerce. Dos espacios donde se puede encontrar toda la gama de servicios y productos que Alfar Tierra Cocida pone a disposición de sus clientes.

En su Web Corporativa (https://alfartierracocida.es/), se puede encontrar un resumen de su historia, sus servicios y las circunstancias que se han tenido que dar para llegar a la situación actual. Entre los servicios que ofrecen, se pueden destacar:

Talleres de Cerámica en Málaga

Dónde se puede aprender todo lo necesario para crear piezas de cerámica únicas, decorarlas y cocerlas. Es la mejor forma de darle una oportunidad a la cerámica y la alfarería. En el taller Alfar Tierra Cocida acompañan y guían a sus clientes en cada paso para que se introduzcan en el mundo de la cerámica y la alfarería y puedan en poco tiempo comenzar a crear piezas cerámicas, artísticas y utilitarias.

Jornadas de Artesanía y Salud

En un entorno único, en pleno Parque Natural de los Montes de Málaga, ofrecen la posibilidad de de una jornada compuesta por clases de yoga, seguido de un taller de iniciación a la alfarería, y terminar con un almuerzo saludable compuesto una variedad de platos a base de vegetales para poder descubrir sabores y texturas nuevas. Estas jornadas consiguen que sus clientes disfruten con todos los sentidos de un día inolvidable.

Clases de Alfarería para Niños y Colegios

Clases para niños y colegios, donde podrán dar rienda suelta a su creatividad. Ofrecen a colegios de toda la provincia de Málaga unas jornadas de alfarería para que todos los niños puedan disfrutar de modelar la arcilla con sus manos en un día que no olvidarán.

Cocciones Prehistóricas

Fabricación y cocción de piezas en barro con métodos básicos y rudimentarios, simulando la cerámica prehistórica.

En su Tienda Online (https://alfartierracocida.com/) se puede encontrar una muestra de la amplia gama de productos única a la venta, de una belleza y acabados sorprendentes. Entre otros puedes encontrar:

Platos Ralladores

Piezas que siempre sorprenden a quien no les conoce. Además de ser un accesorio de cocina que destaca por su belleza y colores, los platos y bowls ralladores y utensilios similares tienen su origen en las antiguas culturas romana, hindú y japonesa. Cada cultura milenaria, tiene un accesorio hecho a mano en cerámica que utilizaban para rallar alimentos y condimentos como el ajo, jengibre, rábano, cúrcuma y otros alimentos con cierta dureza.

Vasos y Cuencos

Vasos y cuencos de cerámica, de una gran variedad de colores y terminaciones.

Depósitos

Depósitos para almacenamiento de agua, prácticos y elegantes.

En definitiva, después de más de dos décadas trabajando en contacto directo con el público, con las manos en el barro literalmente, Alfar Tierra Cocida se lanza al mercado digital con su nueva web corporativa y con un ecommerce profesional, desde la que ofrecer sus nuevas creaciones y sus tradicionales piezas que llevan años perfeccionando desde su taller.

Alfar Tierra Cocida

Web corporativa: https://alfartierracocida.es/

Tienda Online: https://alfartierracocida.com/

Tlf.: 951242521 " Móvil.: 638021653

info@alfartierracocida.com

