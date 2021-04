La Editorial Zasbook publica la primera obra de Rosa María Tercero Moreno Comunicae

viernes, 16 de abril de 2021, 09:45 h (CET) Rosa María Tercero Moreno publica su primer libro, un cuento infantil que ofrece una nueva forma de entender el trastorno del espectro autista, con la editorial Zasbook Los poderes de Marco (ISBN 978-84-18593-14-7) es una obra que su autora define como “un cuento sin grandes pretensiones”. Es un cuento que pretende abrir nuevas miradas ante el T.E.A. La historia acomete enseñar al público a mirar desde los ojos inocentes de un niño, a ver las características de este colectivo desde el cariño, la comprensión y cierta magia que encierran sus comportamientos. Intenta, no obstante, enseñar a amarles con todo aquello que les rodea y entender que las diferencias son bellas y sólo desde la comprensión y la inmersión en sus mundos puede conocerse totalmente a las personas y desde ahí ayudarlas y dejarse ayudar. Pues al final si se es capaz de mirar desde esa óptica, son los niños quienes salvan al resto.

Rosa María Tercero Moreno (1984, Manzanares, Ciudad Real) es diplomada Pedagogía Terapéutica, graduada en Primaria y licenciada en pedagogía. Actualmente trabaja en un aula TGD. Es amante de los niños y de su familia y de “todo aquello que le erice la piel” y le infunde pasiones. Desde pequeña, la autora ha vagado entre versos e historias inventadas que sólo cobraban vida en su cabeza, pues, aunque Rosa es una persona de carácter fuerte y aparentemente extrovertido siempre ha sido reservada con su mundo interior y pensamientos, algo que no quiere perder pues forma parte de su personalidad. Nacida hija mayor de cinco hermanos, este hecho forjó en gran parte su carácter, maduro en el día a día y soñador en sus momentos privados. María admite que escribe menos de lo que ella quisiera, pero igualmente de un modo silencioso, pues pocos son conocedores de sus letras porque se declara incapaz de desnudar su alma ante cualquiera, pero sigue poniendo ganas a todo aquello que merece la pena y poniendo nombre a los sucesos que han hecho que le salga alguna arruga. El cuento “Los poderes de Marco” surge de la necesidad de dar visibilidad a un colectivo que Rosa ama y que llena su día a día desde un punto de vista más amable, más humano, quizá por ello esta vez no le importa que sea divulgado.

