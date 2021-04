Equipcosmedic: Duribland, el cuidado para las cutículas Emprendedores de Hoy

El procedimiento para quitar las cutículas de las uñas ha sido algo doloroso durante años, pero hoy en día, existen productos que se encargan de ablandar las cutículas, para después retirarlas con facilidad. Se trata del producto Duribland ofrecido por Equipcosmedic que permite retirar las cutículas sin cortes ni limaduras. Es una de las últimas innovaciones en el campo de la manicura, como se ha visto en Este sitio de internet.

Beneficios de Duribland Es un producto que elimina las cutículas de las uñas para lucir una manicura y pedicura de calidad. Además Duribland contribuye al cuidado y crecimiento de la uña, puesto que cuando las cutículas están obstruidas, impiden el crecimiento de raíz. Se trata de un producto que garantiza un crecimiento mayor de la uña y está disponible en Equipcosmedic.

Por otro lado, la composición de duribland no contiene químicos fuertes que puedan dañar la uña o la piel. Se limita solo a uso externo en manos y pies.

Otro aspecto que otorga popularidad al producto es que no requiere de limas ni cortacutículas que puedan ocasionar una lesión. Además, puede usarse con una frecuencia moderada para obtener resultados mucho más satisfactorios.

El nombre de Duribland proviene de la unión de su funcionalidad, es decir, ablandar las durezas y cutículas. Es importante tener presente que tener una cutícula suave no es sinónimo de que la uña también lo sea. El producto se encarga de eliminar asperezas, pero sin perder la resistencia que puede tener la cutícula para soportar la uña.

Método de aplicación de duribland Generalmente, el uso de duribland se limita a ocasiones donde se cuente con una cutícula muy fuerte. Es decir, no debe utilizarse en pieles sensibles ni sobre heridas.

El método de aplicación es sencillo. En primer lugar, se debe colocar un poco de algodón seco encima de las cutículas y aplicar el producto hasta empapar el algodón. A continuación, se debe dejar reposar entre 3 y 5 minutos, en función de la grosor de las durezas. Una vez transcurrido el tiempo de actuación, se tiene que retirar el algodón y barrer las cutículas inmediatamente mediante espátula que se adjunta con el producto. En caso de tener las uñas largas, para tener una perfecta higienización en el interior se debe utilizar la parte angular de la espátula duribland. Por último, para obtener un acabado perfecto se recomienda cepillar la zona tratada con un cepillo de uñas seco, lavar con agua abundante, secar y aplicar una crema nutritiva mediante un masaje.

Cabe mencionar que la eficacia del producto viene determinada por el cuidado que se tenga de las manos y uñas. Es decir, con la aplicación constante de cremas hidratantes y la limpieza de cutículas cada cierto tiempo se obtendrán mejores resultados.

