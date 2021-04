Cirugía plástica en Barcelona con el Dr. Marín Emprendedores de Hoy

viernes, 16 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

La cirugía plástica en Barcelona hace referencia a un conjunto de procedimientos quirúrgicos de reposición, corrección o reparación de anormalidades del cuerpo. Dentro de la cirugía plástica, se diferencian dos subespecialidades: la reparadora y la estética. La primera, se encarga de restaurar la función y el aspecto físico en lesiones causadas por deformaciones o accidentes. La segunda, tiene como objetivo atrasar y disminuir los efectos del envejecimiento y mejorar la armonía corporal, como se ha visto en Medio digital.

En este sentido, el Doctor Marín médico especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, dispone de varias clínicas en Barcelona y cuenta con una dilatada experiencia en el sector.

Tendencias de la cirugía estética en Barcelona La cirugía estética está destinada a las personas que desean mejorar alguna parte del cuerpo o rostro. Es una especialidad en auge y cada vez más solicitada, sobre todo, por artistas y celebridades. El abanico de opciones de intervenciones quirúrgicas estéticas es enorme. Las más solicitadas en las clínicas de cirugía plástica en Barcelona del Dr. Marín son las siguientes.

Aumento de mamas La mamoplastia de aumento, o el aumento de mamas, es un procedimiento quirúrgico asociado a la cirugía estética que permite realzar, armonizar, rejuvenecer o modificar el tamaño del pecho. Factores como la edad, el embarazo o los cambios hormonales pueden provocar una pérdida de volumen y descolgamiento de la piel, que suele traducirse en un pecho más caído. Los implantes mamarios son una alternativa para tratar y corregir el problema. En la actualidad, es la intervención quirúrgica de cirugía estética más demandada del sector y, especialmente, por mujeres jóvenes.

Liposucción La liposucción es un procedimiento quirúrgico en el cual se retiran cúmulos de grasa localizados que no se han conseguido corregir ni con dieta ni ejercicio. Las zonas más frecuentes a tratar en las mujeres son las cartucheras, flancos, abdomen, cara interna de los muslos y rodillas. Entre los hombres, las partes más tratadas son el abdomen, el pecho y los flancos. A pesar de ser un procedimiento que remodela el cuerpo, no es un método de adelgazamiento ni de pérdida de peso. Actualmente, constituye hasta un 21% de los tratamientos en cirugía estética corporal.

Rinoplastia En los últimos años, la rinoplastia ha sido una de las cirugías plásticas de estética facial más solicitadas, tanto en hombres como en mujeres. La finalidad del procedimiento es modificar la forma y características de la nariz. Es una cirugía con finalidades estéticas, pero también corrige traumatismos y problemas congénitos y respiratorios.

Blefaroplastia La blefaroplastia, o cirugía de los párpados, es una técnica quirúrgica que corrige el exceso de piel y bolsas de grasa de los párpados, tanto superiores como inferiores. Es una de las intervenciones más agradecidas en cirugía estética facial, ya que corrige los signos de envejecimiento del rostro y es un tratamiento relativamente sencillo, con resultados excelentes y naturales.

Beneficios de la cirugía estética La cirugía estética es una de las especialidades médicas más demandadas para dar solución a problemas estéticos. La gran variedad de procedimientos quirúrgicos disponibles permiten modificar y mejorar ciertas partes del cuerpo y rostro que han sido alteradas por factores genéticos o externos o que, simplemente, se quieren cambiar, estilizar y armonizar. Gracias a la tecnología puntera y los tratamientos innovadores, actualmente se pueden eliminar los complejos y resolver problemas de autoestima, impactando positivamente y beneficiando la salud mental del paciente. Esto se traduce en una mayor aceptación con uno mismo.

