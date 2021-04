Titulo oficial de inglés Aptis, un examen moderno para acreditar un B1, B2 o C1 de inglés

Aptis es el examen de inglés de moda ahora mismo, con miles de candidatos de todos los rincones de España consiguiendo su título oficial que les permite avanzar en su vida académica, becas, oposiciones o profesionalmente. Aula inglés Academy ha creado la guía definitiva sobre la prueba Aptis, para explicar en qué consiste este examen, su estructura, las ventajas sobre otros títulos oficiales de inglés y cómo y dónde conseguirlo En 1913 se realizó el primer examen oficial de inglés en el mundo. Fue en la ciudad de Cambridge, en Inglaterra. Tres estudiantes cuya lengua nativa no era el inglés realizaron un examen que duraba 13 horas, basado en historia, poesía y arte en inglés. Aunque hoy en día parece algo habitual, hasta primeros del siglo pasado no se había planteado la importancia del estudio de idiomas extranjeros. Estos tres estudiantes eran profesores de inglés y se quería acreditar su conocimiento de la lengua de cara a formar a otros estudiantes. Para superarlo, debían ser bilingües, lo que se conoce todavía hoy como el Proficiency (CPE).

En 1939 se introdujo el famoso mundialmente First Certificate (FCE), que hoy en día equivale a un B2, lo que implica un nivel intermedio alto del idioma, pero no fue hasta 1991 que se introdujo el examen Advanced (CAE), que equivale a un C1, es decir, a un nivel avanzado del idioma. El examen TOEFL comenzó en 1965 y eel IETLS en 1989.

Aptis es una prueba de inglés creada en 2014 por profesionales del British Council para evaluar el nivel de inglés en los diferentes niveles marcados por el MCERL (Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas): A1 A2, B1, B2, C1 y C2, que se constituyó en 2001, en inglés CEFR. Este examen pretende aportar un enfoque más actual, novedoso y adaptado a los tiempos que corren, en contraposición a otros exámenes que aún evalúan de formas más clásicas o con contenidos menos aplicables a las situaciones del día a día. Y exigiendo matricularse con mucha antelación, pagar altas tasas y esperando mucho a los resultados. Aptis es todo lo contrario.



Existen tres tipos de examen: Aptis General, que evalúa los niveles del A2 al B2 (pudiendo obtener una calificación honorífica o C), Aptis for Teachers, que evalúa los mismos niveles pero cuyo contenido está enfocado exclusivamente en el ámbito académico, y Aptis Advanced, que se encarga de los niveles superiores C1 y C2.



Aptis se realiza enteramente por ordenador sin necesidad de la presencia de un examinador, pero se realiza en las sedes habilitadas por el British Council para ello, no de forma remota desde casa. El examen dura un total de entre 3 y 4 horas, dependiendo de la rapidez del candidato al realizarlo, y se hace todo en un mismo día, lo que ahorra el tener que ir en dos ocasiones como ocurre con otros exámenes oficiales. Aptis solo es válido para mayores de 16 años.



Además de estos datos, otras características a destacar en diferencia con otros exámenes es lo económico de su precio (casi tres veces más barato que otras pruebas), la rapidez al recibir resultados (entre 48 y 72 horas laborales tras la realización del mismo) y la cantidad de fechas y lugares en los que se puede realizar: en casi todas las provincias de España y con convocatorias casi todas las semanas.



Aula inglés Academy, ubicada en Madrid, fue la primera academia en España y lleva desde 2016 preparando candidatos para este examen. Más de 6.000 estudiantes han pasado por sus cursos y un 95% ha conseguido su objetivo y ha salido de sus instalaciones (físicas u online) con su título bajo el brazo. Asímismo Aula inglés Academy fue pionera en la enseñanza del inglés para adultos con ordenador en el aula, combinando la enseñanza tradicional del profesor con pizarra, proyector y altavoces, con la realización de ejercicios interactivos y autocorregibles en clase, lo que ha demostrado una mayor integración de la teoría con la práctica desde el propio aula y mayor aprovechamiento de las clases. Los deberes fuera del aula se realizan en la misma plataforma con su perfil de único de usuario desde cualquier dispostivo con internet, por lo que no se necesitan libros en papel y permite dar las clases presenciales u online con la misma calidad. En base a todo este aprendizaje sobre lo que necesitan los alumnos para superar Aptis, esta academia ha redactado la guía más completa que existe en internet sobre este examen, con absolutamente toda la información que puedas necesitar conocer sobre Aptis.



La guía explica en detalle qué es el examen Aptis, su estructura, las distintas partes y ejercicios que componen el examen dentro de sus cinco habilidades (Speaking, Listening, Reading, Writing y Grammar & Vocabulary). Cada modalidad de Aptis tiene diferente estructura y es necesaria una preparación específica. También el tiempo de duración que tiene cada una, cómo se evalúan o qué puntuación es necesaria en cada parte para alcanzar el objetivo.



Si se necesita comprobar la validez del título en una Comunidad Autónoma o en la Universidad u órgano competente que lo exige, también se puede hacer en la guía. Aptis es aceptado en casi la totalidad de la península e internacionalmente en varios países, pero cada estudiante debe asegurarse de que el título sirve para su objetivo de oposición, beca, acceso a un Máster, etc. Aptis está reconocido para la habilitación lingüística de los profesores de colegios bilingües.



La guía explica el precio exacto de cada examen, cuánto tiempo tardan los resultados, cómo inscribirse al examen, o qué pasa si no se llega al nivel deseado o cuánto tiempo hay que esperar para volver a examinarte.



Además, para facilitar aún más las cosas a todo aquel que tenga interés en preparar su examen Aptis, al final de la guía Aula inglés Academy regala un curso online exclusivo valorado en 90€ pero que ahora se puede obtener de forma totalmente gratuita. Este curso está dividido en cinco vídeolecciones que se reciben por email y explican de forma detallada la estructura y contenidos del examen Aptis General. Al final, se podrá ver una prueba de examen completa y realizar un simulacro para comprobar el nivel, además de aprender trucos y consejos para sacar la mejor calificación posible y aprobar el examen de forma rápida y efectiva. Solo hay que registrarse aquí.



Con este curso grauito se puede descubrir el estado del inglés y si el estudiante se sentiría cómodo preparándose para Aptis, la forma más innovadora, rápida, económica y fácil de conseguir un título oficial de inglés B1, B2, C1 o C2.