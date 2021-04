Los beneficios de comprar fruta ecológica online en EcoSarga Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de abril de 2021, 19:16 h (CET)

En la actualidad, cada vez más consumidores optan por la compra a granel de productos sostenibles y ecológicos. EcoSarga es una frutería ecológica online que realiza entregas a domicilio en toda España. La tienda dispone de fruta de temporada, que es cultivada en Alqueríes de Benifloret, una pedanía de la localidad de Cocentaina, en Onil y en la Font Roja, uno de los dos parques de La Montaña de Alicante. Los agricultores respetan los ciclos naturales de la fruta y siguen todos los parámetros establecidos por la agricultura ecológica. Es decir, la frutería tiene la misión de cuidar la salud de los consumidores y también del medio ambiente, así se ha visto en artículos de actualidad.

Los beneficios de comprar fruta ecológica online La fruta ecológica de EcoSarga va directamente del agricultor a casa. Los agricultores recogen las piezas en el punto exacto de maduración y solo cultivan fruta de temporada. De esta manera, garantizan que la fruta sea fresca y que el sabor y aroma sean

exquisitos. Por otro lado, la fruta ecológica también es más nutritiva. Según las estimaciones, la fruta ecológica tiene un 50% más de minerales y vitaminas que la fruta convencional.

Otro aspecto a remarcar de la fruta ecológica de EcoSarga es que no contiene productos químicos, ni aditivos y conservantes. Durante el cultivo, tampoco se utilizan fertilizantes químicos, sino únicamente medios naturales y fertilizantes orgánicos. Los procesos naturales también presentan beneficios para la salud, ya que se garantiza la inexistencia de químicos que puedan dañar la salud.

Por último, la producción es sostenible y respetuosa con el medio ambiente. La empresa utiliza de forma eficiente los recursos naturales y no utiliza productos nocivos para la naturaleza. Las formas de cultivo contribuyen al ahorro energético y el hecho de comprar fruta ecológica online en EcoSarga permite evitar el transporte de frutas en grandes barcos que generan mayor contaminación ambiental.

La compra de fruta ecológica online en auge La agricultura también ha apostado por el comercio electrónico. Entre los beneficios de comprar fruta ecológica online destaca la comodidad. Los consumidores no deben desplazarse del hogar ni cargar con el peso de los alimentos. Simplemente, deben entrar en la página web de EcoSarga y escoger la fruta que desean comprar. La entrega a domicilio se realiza en 24 horas.

Otra ventaja es que la frutería garantiza en todo momento fruta de temporada. Es decir, siempre envía a los clientes la fruta que está siendo recolectada en ese momento, para que disfruten de la mejor calidad.

¿Cuáles son las desventajas de la fruta no ecológica? La fruta importada de diferentes partes del mundo pierde calidad y frescura. Pasan muchos días entre el momento en que las piezas fueron recogidas del cultivo, hasta que son consumidas por los clientes. Para conservarlas, es necesario el uso de diferentes conservantes o sistemas de congelación. Además, la fruta viene envasada en bolsas o contenedores de plástico, hecho que contribuye a una mayor contaminación.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.