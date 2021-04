Sociedad déspota a ratos

En aquel tiempo, yo lo llamaba “nido de víboras”. Después de mi divorcio, una chica me invitó a la Tertulia Literaria Van gogh que se reunía todos los lunes a partir de las 21:00. Allí había profesores, licenciados en literatura, estudiantes, etc., y los que no sabíamos pero que teníamos interés. A estos últimos, los de la clase alta nos animaban a que nos fuéramos, ¿cómo? Ridiculizándonos cuando leíamos nuestros torpes, aunque sentidos escritos.

Eso sí, cuando ellos publicaban un libro, venían a nosotros muy solícitos y nos ofrecían sus creaciones previo pago. Ahora que, sin pasión, puedo recapacitar sobre aquellos días, creo que se podría decir que lo que allí ocurría, es una metáfora de lo que sucede en esta déspota sociedad: nos acercamos al otro solo cuando lo queremos utilizar y mientras tanto, nos mostramos misántropos.

Pero, solo con los que consideramos que no son de nuestra tribu: Políticos, intelectuales, banqueros, millonarios…, se acercan a la gente para pedirles algo y, mientras tanto, desprecio. Nido de víboras, sí, pensaba. Ahora cambié, como tengo un negocio, en ocasiones me digo:” ¿Seré yo parte de ese nido de víboras?”