​La libertad o el adoctrinamiento

viernes, 16 de abril de 2021, 05:25 h (CET) Pienso que no es casual la salida de Iglesias del Gobierno, en un momento en que las discrepancias eran casi diarias en el seno de la coalición. Veremos hasta qué punto resulta eficaz este juego efectista que trata de contrarrestar la audacia con la que se ha manejado Isabel Díaz Ayuso convocando elecciones. Y veremos cómo se recompone el espacio de la izquierda en Madrid, con un candidato socialista como Gabilondo al que no cuadran en absoluto el radicalismo ni el populismo que Iglesias tratará de imprimir a los debates.



En todo caso la entrada de Iglesias en escena hace aún más lúcido el planteamiento de Ayuso de pedir a los madrileños que se decanten entre una política basada en la libertad de la sociedad como palanca de crecimiento y garantía de convivencia, y otra basada en el intervencionismo en materia económica y en el adoctrinamiento y el control de la sociedad desde el poder político.

