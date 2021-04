​Miedo a la ley de eutanasia Juan García, Cáceres Lectores

viernes, 16 de abril de 2021, 05:21 h (CET) La eutanasia entrará en vigor en España dentro de dos meses. La nueva legislación fue aprobada por el Congreso de los Diputados con 202 votos a favor frente a los 141 en contra del PP y Vox.



Mientras que los diputados partidarios afirmaron que la ley se trata “de un derecho y no una obligación” y de un “ejemplo de empatía legislativa”, sus detractores sostienen que es “un atentado contra la vida humana” y un “chantaje” al cuerpo sanitario. También afirman que “el deseo de morir desaparece cuando las personas son tratadas adecuadamente”. Al margen de cuestiones ideológicas, ¿qué opinan los expertos?

Un Catedrático Emérito de Genética de la Universidad de Alcalá y vocal del Comité de Bioética de España, señala que la ley, en síntesis, regula "la posibilidad de que a una persona que no desee vivir se le aplique un medio para acabar con su vida: una inyección o un brebaje, por ejemplo. Son válidos los motivos físicos y los psicológicos. Basta con que el paciente decida que quiere morir porque considere que su vida no tiene sentido para que se le aplique la eutanasia, que consiste en que un médico o un sanitario acabe, mediante su acción directa, con la vida de una persona en cuestión".

