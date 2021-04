Acto de pensiones Conchi Basilio Lectores

viernes, 16 de abril de 2021, 05:20 h (CET) El Sr. Ministro ha puntualizado que uno de los apoyos para reducir el déficit público y a su vez asegurar el poder adquisitivo de las pensionistas es que haya más personas que retrasen más su jubilación.



Y para ello ofrece por cada año de demora un cheque de 12.000 € (en caso de pensión máxima) y hasta 4.700 € (en caso de pensión mínima) o puede elegir prorratearlo en meses, además de algunas más cláusulas en cuanto a jubilaciones anticipadas y demás apartados.

Pero nos vamos a centrar en la jubilación a los 65 años para tantas y tantas personas que ya hemos trabajado más de 40 años, y es que no nos tienen que incentivar con un cheque por cada año de más que trabajamos, sino que más bien nos tienen que premiar por tantos años contribuyendo al bienestar de España.

Si quieren llenar las arcas que comiencen por recortar sus sueldos, gastos innecesarios, pensiones vitalicias y mucho más que todos sabemos.

Que los pensionistas se jubilen a su justa edad y que den trabajo a los más jóvenes y a todos los parados, ¡que tenemos demasiados!, que revaloricen de una vez por todas las pensiones al nivel del resto de países Europeos.

Según la Comisión Europea, las actuales condiciones de jubilación, heredadas del PP provocaría una pérdida de poder adquisitivo del 30% en los próximos 30 años.

Los pensionistas después de décadas trabajando lo que necesitan son que los más jóvenes tomen el relevo y que se les paguen con creces su merecida jubilación. Vamos a dejarnos de historias para no dormir, sean honestos y que puedan disfrutar en paz, con buen poder adquisitivo y mucha salud lo que durante tantos años se han ganado a pulso para poder disfrutar un poco de su última etapa en la vida.

