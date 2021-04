Los emprendedores cambiarán el mundo

Los Fondos de Recuperación Europea, al parecer, son la única esperanza que debe cambiar el mundo que ha dejado la pandemia. Una lluvia dinero que caerá en Europa, como maná del cielo, que probablemente alguien pueda pensar que hará que crezcan las cosechas, los empleos y la riqueza sembrando crecimiento y desarrollo de forma indefinida en las hundidas economías europeas como la española. Son unos 750.000 millones de euros de los que España recibirá 140.000 millones de euros de los cuales unos 72.700 millones serán en ayudas directas. Sin embargo, el dinero no es suficiente.

Es curioso que el Gobierno de España no haya previsto en la nueva Ley de Educación, para los más de 8 millones de alumnos de enseñanzas no universitarias de este país, una formación en emprendimiento, enseñanzas que en este momento si que se imparten en las aulas de secundaria. Recibir dinero para la salida de esta crisis es muy necesario, pero no es menos importante que las generaciones que terminan sus estudios de Secundaria tengan una competencia emprendedora que la nueva ley de Educación LOMLOE, ignora, elimina, y apenas menciona.

Como dice el proverbio chino, “regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”. No tiene sentido recibir dinero de Europa sin mejoras en la formación de los jóvenes emprendedores, con cambios en las estructuras educativas que nos hacen retroceder. Sinceramente, aún cuando la nueva Ley de Educación 3/2020 está ya en vigor, hay cuestiones que el Gobierno aún puede corregir a través de su desarrollo legislativo y es incluir una formación que haga a nuestros jóvenes más competentes en emprendimiento.

Este dinero, que en breve recibirá España, sería mucho mejor invertido si va acompañado de políticas educativas que fomenten la formación económica en E.S.O., en emprendimiento social y empresarial y que ayude a cambiar la sociedad, pues lo que las familias y empresas estamos sufriendo se refleja en los datos. Ya superamos los cuatro millones de españoles en paro, con 900.000 ERTES, y más de un 40% de los jóvenes de menos de 25 años parados, el triple que en la zona euro y las colas del hambre no paran de crecer.

Está claro que es fundamental que se ayude a la industria, al comercio, a la restauración, al sector servicios en general mediante subvenciones, y también a las familias mediante ayudas y subsidios. Pero es imprescindible que se produzcan cambios estructurales, cambios en la mentalidad de este Gobierno, pues son los jóvenes emprendedores los que cambiarán este país. Recibir dinero, pero también recibir formación emprendedora en las aulas con materias adecuadas impartidas por especialistas en Economía. Los jóvenes emprendedores cambiarán el mundo, pero sólo si se les apoya y se les forma.

____________________

Juan Pedro Molina Lozano. Profesor de Secundaria de Economía y Presidente de CEAPES.