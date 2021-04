GP-GRUP, más de 25 años de experiencia en el sector de los peritajes en España, con un crecimiento anual del 25% Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de abril de 2021, 15:47 h (CET)

GP-GRUP es un gabinete pericial que cuenta con un gran reconocimiento en España. El grupo está especializado en la gestión, realización y tramitación de peritajes judiciales de todo tipo de disciplinas, algunos ejemplos son los peritajes médicos, arquitectos, informáticos, químicos, farmacéuticos o economistas. El gabinete cuenta con una experiencia profesional de más de 25 años en el sector de los peritajes en España y la sede principal está ubicada en la ciudad de Barcelona, aunque el grupo ofrece sus servicios a nivel nacional. GP-GRUP cuenta con un equipo formado por grandes profesionales en las distintas áreas del peritaje, con el objetivo de proporcionar las herramientas necesarias y la mejor solución a cada uno de los clientes.

GP-GRUP cuenta con una dilatada experiencia en todas las fases del peritaje GP-GRUP inició su actividad profesional en el sector de los peritajes en Barcelona, en el año 1996. Desde ese momento, el grupo ha ido consolidándose hasta conseguir una posición clara de liderazgo entre los profesionales del peritaje en Barcelona.

El crecimiento anual de la compañía es de un 25% y esto se debe a que ha conseguido un reconocimiento nacional amplio a lo largo de los años. Hay varias razones que explican el éxito del grupo. En primer lugar, la gran diversidad de servicios que ofrece, ya que cuenta con expertos en peritaje para cada sector. Esto ha generado una mayor confianza y una ampliación de la cartera de clientes. Es decir, la empresa es capaz de brindar soluciones efectivas, sin importar al sector que se esté dirigiendo.

Por otro lado, los profesionales tienen en cuenta todos los detalles necesarios para la realización del trabajo. La dilatada experiencia, sumada a los conocimientos que disponen los peritos aseguran el éxito en todas las tareas que realizan. De esta manera, satisface todas las necesidades que un cliente pueda presentar. Además, los expertos se mantienen atentos a cualquier cambio que se pueda producir en las leyes.

¿Qué es necesario para formar parte del equipo de GP-GRUP? Los peritos judiciales son una pieza clave en la mayoría de los procesos judiciales. Por este motivo, la actuación del mismo debe ser impecable para lograr un dictamen justo y transparente.

En este sentido, los requisitos para trabajar en GP-GRUP son extensos y minuciosos. Sin importar la rama a la cual se dedique el profesional, es imprescindible que cuente con formación académica y con un título que lo oficialice como perito. Cada perito es experto tan solo en una determinada tarea, de esta forma, se asegura que cumpla con los requisitos exigidos y que disponga de conocimientos amplios. Es decir, la compañía se asegura de que todos los profesionales cuenten con los conocimientos necesarios y también que sean capaces de trabajar con abogados.

Otro de los requisitos exigidos para formar parte del equipo de peritaje de GP-GRUP es no tener antecedentes penales. GP-GRUP cuenta con un reconocimiento nacional amplio y, por esta razón, se asegura de no cometer ninguna infracción. La fortaleza de la empresa reside en contar con peritos colegiados y expertos en las ramas de cada sector.

