Infocopy recomienda utilizar tóner original para garantizar el rendimiento óptimo de las máquinas Kyocera

El tóner original de Kyocera garantiza no solo la calidad de impresión y la vida útil de los dispositivos sino el cumplimiento de unos estándares medioambientales Infocopy, Kyocera Business Partner Premium, líder de soluciones de impresión, sistemas de gestión de documentos y consultoría de procesos de negocio, conoce la importancia de usar el tóner original, además de por los beneficios que aportan en términos de calidad, por el respeto al medioambiente, un aspecto cada vez más importante para todos los ámbitos de la sociedad.

Tanto es así que Kyocera desarrolló ya hace años su tecnología ECOSYS, que se basa en el uso de componentes de larga duración para evitar que haya que sustituir el tambor u otros elementos cada vez que se cambia el tóner. Gracias a este nuevo sistema se reducen significativamente no solo los residuos generados sino también el gasto en consumibles, mientras que se contribuye a disminuir el impacto ambiental.

El fabricante ha invertido mucho en I+D creando un tóner original que incorpora unas perlas cerámicas con el objetivo de asegurarse de que el tambor de sus dispositivos se mantenga siempre limpio. Esto le ha permitido fabricar consumibles que ofrecen la calidad y fiabilidad que se espera de una marca de primera, sin prescindir de unos costes de funcionamiento menores que la competencia.

Hay otras opciones pero no son recomendables. Los tóners remanufacturados vienen de cartuchos originales que se han gastado o están defectuosos y se rehabilitan por parte de empresas que los rellenan con polvo de tóner. Sin embargo, muchas veces fallan por no sustituir elementos que se habrían desgastado debido a su uso anterior. Los tóners rellenados son parecidos pero se rellenan sin cambiar o reparar ninguna pieza desgastada por su uso, por lo dan más problemas a corto y medio plazo, sobre todo debido a carencias en su sellado. Por otro lado, los tóners compatibles son productos nuevos pero están fabricados por una empresa diferente a la que fabrica la máquina por lo que no pueden utilizar las patentes ni el I+D de la marca original.

Todo esto explica que utilizar tóners no originales tiene consecuencias negativas y así lo muestras las estadísticas que afirman que el 48% de los consumibles no originales fallan como consecuencia de algún tipo de defecto en la fabricación que deriva en una menor duración de la prevista, en el mejor de los casos, y que puede incluso averiar el equipo.

Según Diego Laurenti, Gerente de Infocopy, “Kyocera adoptó hace años en la fabricación de sus máquinas la filosofía de cuidar el medio ambiente, generando menos residuos y utilizando componentes de larga duración, a la vez que ofrecían un bajo costo. Por ello, los tóners Kyocera son también respetuosos con el medio ambiente, ajustando así todos sus productos a esta filosofía. Desde Infocopy nos identificamos con esta forma de ver el mundo y por eso estamos más que encantados con estas políticas implantadas por nuestro partner”.