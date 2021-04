Saint Philips Linares: Triple apuesta de excelencia entre colegio británico, academia de idiomas y formación profesional Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de abril de 2021, 15:00 h (CET)

New Saint Phillip’s British School en Linares, o mejor conocida como Saint Phillip’s British School, es una prestigiosa escuela británica ubicada en Jaén, concretamente en Linares. Su servicio educativo es muy completo, ya que hace una triple apuesta entre colegio británico, formación profesional y enseñanza de idiomas. Por otro lado, garantiza la admisión en varias universidades a nivel mundial, así se ha visto en noticias de actualidad.

El complejo educacional dispone de todos los espacios necesarios para que el alumno se desenvuelva de manera correcta. Asimismo, garantiza un entorno seguro, cumpliendo con cada una de las medidas de seguridad.

¿Por qué la escuela Saint Phillip’s Linares es conocida como una triple apuesta de excelencia en Jaén? El único colegio británico en Jaén está dotado de un programa educacional denominado “triple apuesta de excelencia”. Gracias a los componentes que engloba, se ha convertido en una alternativa de estudio de renombre en la región.

Colegio británico Desde un primer momento, New Saint Phillip’s Linares utiliza el inglés como idioma vehicular. Es decir, todas las clases son impartidas en inglés. No obstante, fomenta el aprendizaje de otros idiomas como el español, francés y chino, este último de manera optativa.

El currículum de la escuela New Saint Phillip’s es el Currículum Formativo Británico, utilizando los esquemas de trabajo desarrollados por el Ministerio de Educación de Inglaterra. El currículum Británico está conocido en un nivel mundial como uno de los mejores. De esta manera, las calificaciones están reconocidas en todos los países europeos, y obviamente están totalmente homologadas en un nivel nacional. Cabe destacar que New Saint Phillip’s Linares cuenta con el respaldo del British Council y el NABSS (Asociación Nacional de colegios británicos en España).

Academia de idiomas Adicionalmente al conocimiento de diversos idiomas, el colegio cuenta con una academia de idiomas que ofrece cursos intensivos de Trinity y Cambridge. Además, la escuela es un centro oficial examinador de Cambridge y el único centro PLATINUM de Cambridge en las provincias de Jaén y Granada. New Saint Philip`s Academy también dispone de una sala dedicada a examenes de Cambridge y MOCK EXAMINATIONS. En New Philip`s Academy, trabajamos mayormente con un profesorado nativo.

Ciclos formativos de formación profesional Saint Phillip’s Linares también ofrece ciclos formativos de grado superior y medio. La atención hacia el alumno es muy personalizada, ya que los cursos se imparten en grupos reducidos. El profesorado cuenta con un alto nivel profesional, de modo que la enseñanza impartida es de nivel elevado.

Por otro lado, la escuela fomenta la educación con salidas didácticas, resaltando el esquí, snowboard, rutas a caballo, eventos náuticos, entre otras. Por último, Saint Phillip’s Linares cuenta con convenios con grandes empresas, entidades y clubs que facilitan la incorporación de los alumnos al mundo laboral.

¿Cómo se realiza la admisión en la escuela Saint Phillip’s Linares? La solicitud de admisión en Saint Phillip’s British School se puede formalizar a través de la página web de la escuela, u acercandose a la secretaría del colegio. En la esquina superior derecha se encuentra la opción correspondiente a la admisión. Una vez seleccionada, la página redirige a una nueva ventana donde se podrá descargar el formulario de solicitud de matrícula. El plazo de admisión para el curso 2021-2022 ya está abierto.

El formulario requiere una serie de datos, detallados en la página, como los nombres y apellidos, teléfono de contacto, email y grado educativo. Finalmente, el siguiente paso es estar pendiente de recibir una notificación, en caso de ser aprobada la admisión.

