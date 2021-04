La formación en digital, un "must have" para cualquier perfil profesional, según The Valley Comunicae

jueves, 15 de abril de 2021, 15:35 h (CET) Es imprescindible que los profesionales, sea cual sea su posición y sector de trabajo, complementen sus perfiles con formación en digital con programas que estén adaptados a la era post-pandemia, tanto en formato como en contenido Si algo ha quedado claro tras todo lo vivido en el 2020, es la importancia de actualizarse, transformarse e incluso reinventarse para tener éxito en el nuevo panorama, en el que la digitalización es cada vez más protagonista. En este sentido, la formación continua es la base para estar siempre al día con las tendencias en auge en los diferentes sectores y la evolución digital, y poder seguir creciendo como profesionales. Pero para ello, es imprescindible que los empleados, sea cual sea su posición y su sector de trabajo, complementen sus perfiles profesionales con formación en digital para asegurar su empleabilidad. Y es que este aspecto, que antes era un valor añadido, ahora se presenta como un factor clave para el desarrollo y crecimiento de los profesionales, teniendo en cuenta que las empresas necesitan estar al día de las estrategias digitales y conocer hacia dónde van las tendencias.

Los hábitos y demandas de los profesionales han cambiado, y también lo han hecho las demandas de las empresas en cuanto a talento. Es por ello que, para que un programa garantice el éxito en el nuevo contexto, debe estar adaptado a estas nuevas tendencias, tanto en formato como en contenidos. Ejemplo de ello es el “Master Fundamentals in Digital Business” de The Valley, el primer programa que recoge los principales aprendizajes y efectos de la pandemia en el ámbito de la digitalización y empresarial.

No obstante, a la hora de elegir la formación digital más indicada para cada profesional, existen ciertos factores que se deben valorar. Los expertos de The Valley dan 5 recomendaciones para elegir el programa que más se adecúe a las demandas, necesidades y objetivos profesionales de cada persona, y que, a la vez, garantice el éxito en el nuevo contexto empresarial post-Covid:

- Las disciplinas digitales, la garantía del éxito en el ámbito laboral: cada vez más la tecnología es la pieza que facilita las nuevas metodologías de trabajo, las herramientas que ayudan a optimizar procesos y demás tendencias que se van abriendo paso en el ámbito laboral. Es por ello que, para ser relevante en el nuevo entorno, es imprescindible estar a la vanguardia de la evolución digital y las nuevas disciplinas que van surgiendo en esta área para impulsar los negocios, como pueden ser el Digital Marketing, Digital Business, Growth Hacking, eCommerce, Soft Skills, metodologías ágiles, entre otras.

- Los formatos de los programas, clave en el momento actual: en la formación profesional, son cada vez más comunes los formatos como certificates, diplomas, digital badges o master fundamentals que certifican los conocimientos y el dominio de las herramientas digitales de un profesional en un tiempo menor que un master tradicional. Y es que en un contexto en el que las disciplinas digitales son cada vez más específicas, y los profesionales tienen menos tiempo para formarse, la clave es elegir el formato que más se adapte a los objetivos y estilo de vida de cada uno, aprovechando los nuevos programas que se presentan en formatos más innovadores, para que dedicar tiempo al estudio no sea un obstáculo en el día a día.

- Las metodologías, mejor si son prácticas y reales: la formación teórica es imprescindible para obtener conocimientos genéricos sobre una temática, pero para realmente lograr la especialización, la absorción de los conocimientos y el dominio de uso de las herramientas digitales es fundamental que los programas formativos estén basados en aprendizajes prácticos y aplicables en el entorno laboral. Por ello, son recomendables las formaciones que utilicen metodologías como ‘Learning by doing’, ‘Design Thinking’ o ‘Lean Marketing’. En el caso de la formación online, destacan aquellos programas que incluyen sesiones en vivo o presenciales para profundizar en lo aprendido, e incluso, conectar con el claustro de profesores.

- El claustro de profesores y el prestigio de la escuela, un factor a valorar: una parte muy importante de la formación business es el networking y las conexiones que se puedan hacer tanto con los compañeros como con los profesores. Es por eso que el claustro de profesores y el prestigio de la escuela es un factor a tener en cuenta a la hora de valorar las distintas opciones que hay en la oferta académica. En este sentido, desde The Valley, tras más de 10 años de experiencia en este ámbito, recomiendan aquellos programas en los que los profesores sean profesionales en activo en su ámbito de docencia, algo que garantizará que los conocimientos estén lo más actualizados posibles y que aportará ejemplos de casos reales para entender la aplicación de las distintas disciplinas en el entorno real.

- La flexibilidad, un factor decisivo y que puede aportar grandes beneficios: a la hora de elegir un programa formativo, se deben tener en cuenta su formato y las facilidades que ofrezca para garantizar el cumplimiento de las nuevas demandas de flexibilidad, comodidad, conveniencia y conciliación, como por ejemplo, la posibilidad de seguir las sesiones desde cualquier lugar con una experiencia completa, o incluso en diferido. En este sentido, otros factores como la flexibilidad para elegir las temáticas específicas en las que se quiere formar un estudiante, sin la obligación de tener que seguir programas formativos estructurados, es también algo a valorar.

