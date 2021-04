Una ronda de crecimiento de 125 millones de dÃ³lares impulsa la fusiÃ³n de Keyfactor y PrimeKey para convertir la gestiÃ³n de la identidad de las mÃ¡quinas en tendencia

Una ronda de crecimiento de 125 millones de dólares impulsa la fusión de Keyfactor y PrimeKey para convertir la gestión de la identidad de las máquinas en tendencia Comunicae

jueves, 15 de abril de 2021, 14:42 h (CET) La primera fusión de la historia entre proveedores de automatización de certificados y de autoridades de certificación está preparada para impactar en la estrategia de control de accesos y gestión de identidades (IAM) de las empresas Keyfactor®y PrimeKey® han anunciado hoy su intención de fusionarse bajo la marca Keyfactor al tiempo que se comprometen a aumentar las inversiones en todas las líneas de producto.

Keyfactor es el creador de PKI as-a-Service, y el líder reconocido en la automatización del ciclo de vida de los certificados y soluciones de cripto-agilidad. EJBCA® de PrimeKey ofrece el software de autoridad de certificados (CA) más potente y flexible que soporta casos de uso de DevOps, IoT, fabricación y empresa.

La fusión forma una plataforma de gestión de identidad de las máquinas (Machine Identity Management), primera en la industria, que combina la automatización del ciclo de vida del certificado de Keyfactor con EJBCA de PrimeKey. La nueva plataforma proporcionará una gestión de identidades de máquinas de extremo a extremo - con una emisión de certificados flexible y altamente escalable, y un despliegue automatizado de identidades de máquinas a través de casos de uso empresariales complejos y emergentes de IoT y OT.

"Ahora más que nunca, las empresas deben operar en un mundo Zero Trust, y la gestión de la identidad de las máquinas ya no puede ser ignorada como parte de una estrategia de gestión de identidad y acceso (IAM)", explicó Jordan Rackie, CEO de Keyfactor. "El crecimiento del 50% de Keyfactor año tras año es un testimonio del imperativo de la industria de asegurar la identidad de cada máquina antes de que conduzca a la pérdida de reputación de la marca, cortes de negocio o multas. La fusión con PrimeKey amplifica el rendimiento de los negocios combinados a través de ofertas de productos, canales de distribución, experiencia para nuestros clientes y grandes comunidades de código abierto.

La gestión de identidades de las máquinas fue introducida por Gartner en su informe Hype Cycle for Identity and Access Management Technologies, 2020 y reconocida como un beneficio "alto" en IAM. Aunque las identidades de las máquinas, como las claves y los certificados, siguen superando a las identidades humanas (por ejemplo, nombres de usuario y contraseñas), a menudo se dejan fuera de una estrategia de IAM. Los clientes de Keyfactor reconocen que la criptografía es la infraestructura crítica para garantizar la confianza digital y ayudar a los CISO a lograr la criptoagilidad para su negocio digital.

"Nuestras soluciones combinadas ahora dan a los clientes opciones de despliegue sin precedentes, incluyendo PKI como servicio, SaaS PKI (Azure, AWS, GCP), dispositivo de software o hardware con certificación FIPS 140", explicó Magnus Svenningson, CEO de PrimeKey. "Estas opciones de despliegue flexibles dan a nuestros clientes el control para operar en un único panel con todas sus identidades de máquinas en entornos híbridos y multi-nube. Nuestras soluciones EJBCA, SignServer y Bouncy Castle son ampliamente adoptadas por la comunidad de desarrolladores para integrar la seguridad en los flujos de trabajo de DevSecOps y seguirán siendo de código abierto mientras seguimos aportando innovaciones de vanguardia a nuestros clientes empresariales."

Los empleados de PrimeKey se unirán a Keyfactor, creando una mezcla de talento sin precedentes en el espacio de gestión de identidades. Jordan Rackie continuará liderando la organización como CEO y Magnus Svenningson asumirá el papel de director de estrategia (CSO) y vicepresidente ejecutivo (EVP) de desarrollo de negocio. La empresa combinada tendrá una presencia global con oficinas en Estados Unidos, EMEA y Asia-Pacífico. Se espera que la transacción se cierre en los próximos 90 días, a la espera de la aprobación de las autoridades suecas.

"El mercado está reconociendo que asegurar las identidades de las máquinas es un pilar fundamental dentro del plan de gestión de la identidad de la empresa", dijo Thomas Krane, director de Insight Partners. "El mercado de IAM está cambiando el enfoque de las identidades humanas a las de las máquinas, y esta fusión posiciona a Keyfactor para mantenerse a la vanguardia de esta evolución". De forma independiente, Keyfactor y PrimeKey ofrecen un enfoque vanguardista de la IAM convencional. Combinadas, las compañías ofrecen una solución de gestión a prueba de futuro para la identidad de cada máquina".

Esta infusión de crecimiento de 125 millones de dólares, liderada por Insight Partners, se suma a su inversión inicial de 77 millones de dólares en Keyfactor en 2019.

Acerca de Keyfactor

Keyfactor es el líder en soluciones de PKI-as-a-Service y cripto-agilidad en la nube. Su Crypto-Agility Platform™ permite a los equipos de seguridad orquestar sin problemas cada clave y certificado en toda su empresa. La compañía ayuda a sus clientes a aplicar la criptografía de la manera correcta, desde las empresas modernas con múltiples nubes hasta las complejas cadenas de suministro de IoT.

Con décadas de experiencia en ciberseguridad, Keyfactor cuenta con la confianza de más de 500 empresas en todo el mundo. Construido sobre una base de confianza y seguridad, Keyfactor es una compañía orgullosa de la igualdad de oportunidades, partidario y defensor del crecimiento de un lugar de trabajo de confianza, seguro, diverso e inclusivo. Para más información, visite www.keyfactor.com o siga a Keyfactor en on LinkedIn, Twitter y Facebook.

Acerca de PrimeKey

PrimeKey es uno de los principales proveedores de soluciones PKI y de firma del mundo y ha desarrollado varios productos innovadores, como EJBCA® Enterprise, SignServer Enterprise, PKI Appliance, PrimeKey SEE y Identity Authority Manager.

Como pionero en software de seguridad de código abierto, PrimeKey ofrece a las empresas y organizaciones mundiales la posibilidad de implantar soluciones de seguridad vitales, como el DNI electrónico, los pasaportes electrónicos, la autenticación, las firmas digitales, las identidades digitales unificadas y la validación. Los productos de PrimeKey cuentan con las certificaciones Common Criteria y FIPS, los procesos internos de la empresa tienen las certificaciones ISO 9001, 14001 y 27001 y cuenta con numerosos clientes auditados por Webtrust/ETSI y eIDAS.

PrimeKey tiene oficinas en Estocolmo (Suecia), Aquisgrán (Alemania), San Mateo (Estados Unidos) y Melbourne (Australia). Con una red mundial de socios tecnológicos y de canal, PrimeKey presta apoyo a una lista de clientes que incluye empresas e instituciones líderes en los sectores de TI, telecomunicaciones, industria, finanzas y público. Para más información, visite www.primekey.com o sígala en LinkedIn and Twitter.

