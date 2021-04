Innovación mundial de ZEISS contra los virus y bacterias de las lentes para gafas

Las noticias sobre la pandemia de COVID-19 llegan por todas las vías posibles, y a cada instante. Por ejemplo, ya se ha escuchado que el coronavirus que causa COVID-19 puede sobrevivir durante horas, incluso días, en superficies[1], incluida la de las lentes para gafas, y puede permanecer viable y resultar infeccioso en plásticos y otros materiales hasta 72 horas. Pero, ¿qué sucede en las lentes de las gafas? Las lentes de las gafas están contaminadas por microbiota diversa debido a su posición expuesta en el centro del rostro y a su contacto cercano con la piel, nariz y boca humanas[2]. Estudios recientes indican que las lentes para gafas acumulan una contaminación bacteriana significativa y muy diversa[3]. ZEISS DuraVision AntiVirus Platinum UV, un tratamiento antirreflejante con propiedades antibacterianas y antivirales, ya está disponible en todas las lentes orgánicas de ZEISS desde el 1 de abril de 2021.





Lentes para gafas más higiénicas: luchando contra los microbios con plata

Las propiedades antimicrobianas de la plata se conocen desde hace siglos. Por esta razón, los recubrimientos de plata han servido tradicionalmente como medida preventiva ante las infecciones. ZEISS ha desarrollado una tecnología para incrustar plata antimicrobiana de forma invisible pero eficaz en el tratamiento antirreflejante de las lentes para gafas. El metal precioso (iones Ag +) combate y mata activamente los virus y bacterias presentes en las lentes de acuerdo con las normas ISO. Las pruebas externas basadas en estos estándares confirman la eficacia de ZEISS DuraVision AntiVirus Platinum UV[4]. "Con este tratamiento, estamos reduciendo la presencia de contaminación microbiana en las lentes de las gafas. Aun siendo sólo una pequeña contribución, la innovación proporciona más higiene, y por lo tanto una capa adicional de seguridad y confianza a las lentes de las gafas y con ello, a la vida diaria", dice José Pérez-Encinas, Jefe de Producto de ZEISS Vision Care España.





El mejor tratamiento de lentes para gafas de ZEISS ahora ofrece aún más beneficios

"Los tratamientos ZEISS DuraVision añaden a sus propiedades antirreflejantes, otras que repelen la suciedad y el polvo, y hacen que las lentes de las gafas sean fáciles de limpiar y resistentes a las rayaduras, lo que aporta una mayor durabilidad al producto, con un solo tratamiento", sigue Pérez-Encinas. "DuraVision es una marca registrada tradicionalmente reconocida por sus tratamientos resistentes y eficaces durante años, algo que también sucede con ZEISS DuraVision AntiVirus Platinum UV". A las ya conocidas propiedades de los tratamientos de lentes para gafas premium de ZEISS, la marca alemana añade ahora el beneficio adicional de la reducción del riesgo de que virus y bacterias sobrevivan en la superficie de las lentes para gafas que proporciona DuraVision© AntiVirus Platinum UV.





Por supuesto, las lentes para gafas ZEISS con DuraVision AntiVirus Platinum UV incluyen protección UV total de hasta 400 nanómetros (la recomendada por la OMS). Además, el nuevo tratamiento también está disponible para las lentes ZEISS BlueGuard. Especialmente para aquellos que también quieren beneficiarse de las nuevas propiedades protectoras ante la luz azul que ahora ZEISS incorpora en el propio material de las lentes. Por eso, 2021 es el año de la triple protección que ZEISS aporta a los usuarios de gafas: ante virus y bacterias, con DuraVision® AntiVirus Platinum UV, ante el exceso de luz azul, con las lentes ZEISS BlueGuard, y ante la radiación UV, mediante la Tecnología ZEISS UVProtect.





[1] Van Doremalen N., Bushmaker T., Morris D.H., Holbrook M.G., Gamble A., Williamson B.N., Tamin





A., Harcourt J.L., Thornburg N.J., Gerber S.I., Lloyd-Smith J.O., de Wit E., Munster V.J. (2020). Aerosoles y estabilidad superficial de SARS-CoV-2 comparado con SARS-CoV-1. New England Journal of Medicine, 382:16.





[2] Fritz, B., Jenner, A., Wahl, S., Lappe, C., Zehender, A., Horn, C., Blessing, F., Kohl, M., Ziemssen, F., Egert, M. (2018). A view to a kill? – Ambient bacterial load of frames and lenses of spectacles and evaluation of different cleaning methods. PLoS ONE 13(11): e0207238.





[3] Fritz B., März M., Weis S., Wahl S., Ziemssen F., Egert M. (2020). Site-specific molecular analysis of the bacteriota on worn spectacles. Scientific Reports, 10:5577.





ZEISS ha estudiado la contaminación bacteriana en las lentes para gafas durante varios años en colaboración con la Universidad de Furtwangen.





[4] Probado por ISO 21702: 2019 (E) para envoltura vírica y probado por ISO 22196: 2011 (E) para bacterias Gram-negativas y Gram-positivas. Eficacia probada después de 24 horas según lo definido por las normas ISO. * Escudo CGI solo con fines ilustrativos. El efecto está limitado al tamaño de la lente.