LoyiCard: Es el momento de apoyar al comercio local y a la hostelería

jueves, 15 de abril de 2021, 12:29 h (CET) ¿Cuántas veces se habrá oído esta frase en los últimos meses? El pequeño comercio y la hostelería son una parte muy importante del tejido empresarial de nuestro país. Es lógico que desde las distintas instituciones se busquen iniciativas que ayuden a dinamizar el consumo local Cada día se ponen en marcha acciones encaminadas a cumplir este objetivo. Desde una nueva App que busca la fidelización de los bares de una gran ciudad como Zaragoza o Tarjetas de fidelización físicas que el comercio de Pozoblanco o el municipio de Curtis ofrecen a sus habitantes, etc.

Son muchos los retos a los que se enfrentan Ayuntamientos y asociaciones cuando se diseñan estas acciones. No siempre es fácil llegar a todos los segmentos poblacionales e integrar a los distintos sectores comerciales.

Adecuar los descuentos o premios de manera coherente al esfuerzo que se exigirá a los clientes y adaptar la dinámica promocional a su comportamiento es vital si se quieren lograr los objetivos.

Por otro lado, nunca se tendrá éxito si no se consiguen alinear e integrar a los distintos sectores que conforman en tejido comercial de esa localidad o asociación.

Eliminar soportes físicos que implican contacto como las tarjetas de pvc o de cartón, debería ser en estos momentos uno de los objetivos principales.

La campaña “Compra, Sella, Gana” puesta en marcha por el Ayuntamiento de Tres Cantos es un ejemplo de cómo la tecnología permite resolver de una manera eficaz todos los retos que plantean este tipo de acciones.

Un proyecto desarrollado por LoyiCard que contempla la creación, gestión y distribución de tarjetas digitales, en formatos Mobile Wallet y online, ofrece una solución de fidelización totalmente adaptada, un canal de comunicación mediante notificaciones PUSH y un completo sistema de seguimiento y control.

El sistema de asignación de premios y una experiencia fácil e intuitiva facilitan la participación ciudadana. Así mismo, la experiencia para comerciantes y hosteleros se ve beneficiada por un sistema ágil y eficaz, que permite una distribución adecuada de los premios además de la promoción de sus negocios dentro de la plataforma.

Es momento de apoyar cualquier iniciativa que ayude a los sectores afectados por la crisis económica generada por la Covid19.

