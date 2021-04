Anular contratos de tarjetas de crédito por cláusula abusiva: la solución de Víctimas del Crédito Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de abril de 2021, 12:53 h (CET)

La mayoría de bancos y entidades financieras incluyen cláusulas abusivas e intereses desproporcionados en los contratos. La ley española, basada en la normativa europea de consumo, ampara a los consumidores y los defiende ante los abusos bancarios. Identificar el problema y buscar una solución requiere conocimientos de los profesionales del sector, ya que para los ciudadanos no siempre es fácil reconocer el engaño. La plataforma Víctimas del Crédito ofrece asesoramiento experto para empezar a recuperar el dinero perdido. También asiste a los consumidores a la hora de eliminar los contratos de crédito a través de la mediación o, incluso, acudiendo a la Administración de Justicia, así se ha visto en Oviedo Radio.

La importancia de anular contratos de tarjeta de crédito Las cláusulas abusivas son las características del contrato que presentan falta de transparencia, así como factores desproporcionales que se encuentran fuera de la ley. Normalmente, por falta de atención o por desconocimiento de los tecnicismos, estos engaños suelen pasar desapercibidos por parte del cliente desde del primer momento. Las entidades crediticias o bancarias adjuntan estas cláusulas con la finalidad de beneficiarse a coste del crédito impartido. De este modo, los clientes se convierten en deudores cautivos con base en un espiral de deuda perpetua, ya que en su vida conseguirán amortizar dicho crédito. Para poner fin a esta situación abusiva, la mejor solución es reclamar la nulidad del contrato de tarjeta o préstamo. Para llevar el proceso a cabo, hay que cumplir con una serie de requisitos. Víctimas del Crédito ayuda a los consumidores a identificar los factores necesarios para que la Justicia los ampare y así anular estos productos tóxicos con el efecto de devolución de todo lo que excede al capital prestado.

Víctimas del Crédito ofrece asesoramiento contra los abusos bancarios Víctimas del Crédito es la plataforma encargada de ayudar a los ciudadanos estafados por alguna entidad financiera. Su objetivo final es que después de todo el proceso a seguir, el consumidor recupere todos los intereses y comisiones que sobrepasen lo que realmente se debe. Para hacerlo, primero hay que identificar las cláusulas oscuras y el interés usurario. Según la ley, cualquier interés que doble el interés medio de los créditos al consumo es un delito de usura. Esto, una vez demostrado, permite la recuperación de intereses y comisiones pagados de más. Por otro lado, la falta de transparencia de esas cláusulas abusivas también son un justificante para demandar la nulidad del contrato por falta de información.

Una vez reconocidos el carácter usurario del contrato y/o la falta de transparencia, Víctimas del Crédito ayuda a realizar todos los procesos amistosos y, si no queda otra, la asistencia de la Administración de Justicia para que el consumidor consiga anular estos productos tóxicos, acompañando al consumidor de principio a fin. Publicada la sentencia -en caso de ser a favor del consumidor- se proceda a la nulidad de la tarjeta o préstamo y – en los casos pertinentes – se devuelve el dinero que exceda del capital prestado. Hasta el momento, Víctimas del Crédito ha ayudado a miles de consumidores a recuperar el dinero que estos creían perdidos a lo largo de los años, frenando así el abuso de estas financieras.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.