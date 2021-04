"Cuéntalo con muñecos", o cómo hacer terapia con muñecos tipo playmobil Comunicae

jueves, 15 de abril de 2021, 11:01 h (CET) La psicóloga y terapeuta Anna Ferre publica el primer manual dirigido a profesionales sobre esta revolucionaria técnica para asesoramiento y terapia. Se trata de una potente herramienta proyectiva que expone diferentes dinámicas aplicables en psicoterapia de niños y adultos, en organizaciones empresariales y en contextos de asesoramiento educativo o psicosocial Anna Ferre, psicóloga y terapeuta con más de 20 años de experiencia en acompañamiento psicosocial, presenta “Cuéntalo con muñecos”, el primer manual dedicado a la terapia con muñecos y dirigido a profesionales que quieren aprender o ampliar sus conocimientos en este ámbito.

El libro nace fruto de la experiencia de la autora y de su colaboradora Susana Vela, que, tras años de usar esta herramienta en la consulta y haber formado a otros profesionales, detectaron la falta de información en esta metodología tan impactante y decidieron volcar sus conocimientos en el libro. Su objetivo es dar a conocer la terapia con muñecos para que sirva tanto de orientación didáctica como de inspiración y motivación a distintos profesionales en contextos psicoterapéuticos, clínicos, educativos y empresariales.

En Cuéntalo con muñecos se encuentran los conceptos teóricos básicos sobre los que se asienta el poder transformador de las imágenes configuradas con Playmobil u otras figuras. Se detallan los elementos principales que hacen de una sesión con muñecos un generador de comprensiones y conexiones emocionales muy útiles para la persona que las experimenta.

Además, para facilitar el aprendizaje de esta potente herramienta proyectiva, se incluye tanto la base teórica como orientaciones metodológicas para los profesionales.

En los primeros capítulos el lector encontrará una introducción general sobre la técnica, la proyección (el elemento central) y la actitud terapéutica para el trabajo de acompañamiento a través de los muñecos. A continuación, se detalla la metodología de una sesión y cómo se analiza una imagen configurada con los muñecos, así como de la intervención verbal del terapeuta junto a la expresión global del cliente, cuyo objetivo final es ayudarle a ampliar su imagen interna sobre una determinada situación.

Asimismo, se profundiza en los grandes temas vitales originados en la infancia a través de la configuración de la familia y en cómo explorar el mundo emocional partiendo de las escenas representadas con muñecos. Además, explica su funcionamiento en terapias con menores a través del juego, según la necesidad de cada etapa evolutiva. Por último, Anna Ferre describe las particularidades del uso de los muñecos en entornos profesionales, tanto en el trabajo con equipos como en espacios de supervisión profesional.

“En la terapia con muñecos, la imagen te ayuda a ver lo que no sabías que sabías”

Los muñecos tipo Playmobil o las figuras son un recurso habitual en el contexto clínico y para el asesoramiento en organizaciones.

Al ser representaciones simbólicas de imágenes internas, son una herramienta muy útil para profesionales que trabajan orientado o acompañando a personas: psicólogos, terapeutas, educadores y trabajadores sociales, mediadores, orientadores escolares, coaches, asesores empresariales, médicos y pediatras holísticos, pedagogos, logopedas, psiquiatras, etc.

La fuerza de la técnica viene de incluir lo visual más allá de lo que una persona pueda contar. Las configuraciones con muñecos permiten ver y comprender cuál es la base del problema o conflicto y poder explorar qué movimientos pueden acercar a una solución de mayor equilibrio.

Con una primera mirada de la escena de muñecos el profesional detecta mucha información inconsciente, hecho que permite acompañar al cliente a “ver” sus propias soluciones, en muy poco tiempo.

