Best House: Mejores franquicias inmobiliarias

jueves, 15 de abril de 2021, 11:43 h (CET)

La franquicia inmobiliaria Best House cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector. La sede principal está situada en Castellón, pero el Grupo Best tiene presencia en el ámbito nacional y también internacional. La empresa es especialista en el mundo inmobiliario, financiero y multiservicios. Su participación en el mercado inmobiliario es avalada por las opiniones de los clientes, así se ha visto en fuentes de noticias.

Razones que avalan los servicios del Grupo Best Las franquicias inmobiliarias en España de mayor recorrido son aquellas pertenecientes al Grupo Best. Tienen una gran capacidad multiservicios y dan solución a cualquier problemática.

Alcance nacional e internacional En relación a la cartera inmobiliaria, la gestión de la agencia posee un alcance multitudinario, tanto a nivel nacional, como internacional. Tan solo en España, el Grupo Best controla una cifra de más de 400 mil inmuebles, en 63 países diferentes.

Volumen de contactos Best House es una de las mejores franquicias inmobiliarias, no solo por su objetivo principal, sino también por la gran inversión en marketing digital. Gracias a las herramientas publicitarias, genera todo tipo de contactos en más de 1000 sitios web asociados a la marca.

Excelente crédito inicial El Grupo Best es conocido por otorgar a los usuarios, bajo ciertos límites, un crédito inicial de hasta el 110% para la compra de viviendas. Por otro lado, son mediadores en el Departamento de Financiación, logrando hasta el 85% de aprobación en operaciones de este tipo. Inclusive, son expertos en ofrecer a los clientes alternativas a la banca tradicional.

Poder de digitalización Este tipo de agencia inmobiliaria en España destaca por la capacidad de adaptarse a los tiempos modernos. Siguiendo esa tónica, ha formalizado un proceso de digitalización para llegar al público. Es decir, dispone de una gran cantidad de aplicaciones y webs empresariales en más de 15 idiomas para la atención del público.

Factor de formación Otro factor que responde a la pregunta de por qué son conocidos como las mejores franquicias inmobiliarias es debido a su carácter formativo. La empresa se encarga de gestionar cursos tanto para especialistas, como para principiantes en materia comercial y operativa. Al mismo tiempo, imparte conocimientos jurídicos y legales, así como financieros y digitales.

Vías de contacto con Best House Para contactar con Best House y contratar la agencia inmobiliaria, el primer paso es acceder a la página web oficial. Una vez en ella, es posible consultar todos los detalles básicos sobre la compañía. Adicionalmente, hay distintos apartados que especifican la manera en que se desenvuelve.

El siguiente paso para contactar a una de las mejores franquicias inmobiliarias es deslizarse hasta el final de la página. En la parte inferior se encuentran los datos relativos al correo de contacto, junto a un formulario para recibir información específica de la franquicia. Por otro lado, cerca de la barra de desplazamiento, aparece un icono de WhatsApp donde se plasma el número de teléfono para la mensajería directa.

