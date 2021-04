Cambios significativos en la estrategia de Marketing Digital en Andalucía en los últimos años Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

Las estrategias de marketing siguen evolucionando día tras día. Lo cierto es que en comunidades como Andalucía, donde existe un volumen de empresas importante, la existencia de la publicidad y el marketing ha sido una necesidad en el territorio, como se ha visto en noticias de última hora. Con el crecimiento de la tecnología y la presencia digital, muchos negocios han visto al alcance de la mano herramientas digitales para mejorar la captación de nuevos clientes, así como la fidelización de ellos.

“El marketing digital ha revolucionado el sistema de publicidad en Andalucía. Hemos traspasado una barrera muy importante. En nuestro territorio, existen muchas empresas tradicionales, familiares, que no tenían acceso a grandes desarrollos publicitarios hasta que la digitalización nos ha permitido crear planes específicos para esta tipología de negocios y lo cierto es que está funcionando muy bien“, expone Juan Benitez, experto de Marketing Digital en Andalucía.

Esta afirmación tiene como motivación las necesidades de los usuarios y el tipo de contenido que estos consumen en la actualidad. Por esta razón, es importante identificar de qué modo interaccionan los usuarios que pueden resultar clientes potenciales de un negocio y crear una estrategia afín para llegar a ellos de un modo que inspire “atención”, “interés”, “deseo” y “acción”, conceptos que identifican el reconocido método AIDA en el lenguaje marketiniano.

¿Cómo determinar cuál es la mejor estrategia de marketing en Andalucía? En la actualidad, se pueden llegar a encontrar una gran variedad de estrategias relacionadas con el marketing, recordando que cada una de ellas comparten el mismo objetivo final: impactar a un usuario hasta llegar al punto de convertirlo en un potencial cliente.

En los últimos años, se ha determinado la gran influencia que pueden llegar a tener las distintas estrategias en el posicionamiento de una marca o perfil. No obstante, resulta conveniente tener presente que la eficacia que esta pueda llegar a tener solamente vendrá delimitado por la previa investigación y correcta ejecución de cada una de las estrategias.

Antes de idear una estrategia de marketing en Andalucía, así como en cualquier parte del mundo, se debe tener en cuenta la importancia de contar con una correcta identificación de la necesidad del mercado, el perfil de los usuarios que consumen el contenido y la manera en la que este llega a ellos, los resultados. De lo contrario, los resultados consecuentes podrían distorsionarse del objetivo principal de la campaña.

“Internet ha permitido tener un negocio visible en las calles principales de todas las ciudades”, afirma el experto y añade: “Indiferentemente del tamaño del negocio, sector o infraestructura.”

En primera instancia, identificar el perfil de usuario, desde la edad, el país y género hasta identificar cómo consumen el contenido que se le ofrece o incluso a determinar el horario en el que se presenta una mayor afluencia de usuarios permite obtener una visión objetiva de los resultados que cabe esperar según el tipo de campaña publicitaria.

Método AIDA Entre la jerga del mundo publicitario, el término AIDA hace referencia a las siglas de “Atención” “Interés” “Deseo” y “Acción”. Bajo este concepto, se crea un embudo de conversión de usuario a cliente, ofreciendo, en primer lugar, un mensaje que capte la atención al usuario que coincida con el perfil de cliente dibujado.

Mediante una estrategia de convencimiento, que puede conllevar acciones automatizadas, comunicaciones directas y un apunte de estrategias publicitarias, se logra convencer al cliente de que la empresa en cuestión es la mejor opción en cuanto al servicio o producto que quiere contratar.

Estrategia de marketing en Andalucía en los últimos 5 años Una estrategia de marketing es aquella que busca posicionar una marca o empresa para llegar a nuevos clientes, o bien, consolidarse en el mercado.

En el mercado publicitario tiende a observarse patrones de comportamiento según el sector o territorio, de modo que un asesoramiento con profesionales en captación y seguimiento es vital en territorios como Andalucía, donde el auge de las telecomunicaciones hace que proliferen las necesidades de adaptarse a la nueva realidad digital.

El tipo de perfil de empresa en Andalucía, con largo historial de métodos tradicionales y físicos en cuanto a publicidad se refiere, apuesta por la innovación y la transformación digital.

Según la opinión de fuentes expertas como Benitez, que cita textualmente “En los próximos 10 años se espera un crecimiento todavía más incrementado en el marketing digital“, se prevé un movimiento hacia el terreno digital marcado por la necesidad de la adaptación hacia nuevas vías de captación.

Andalucía es y ha sido, desde siempre, lugar de nacimiento y crecimiento de muchas empresas, especialmente teniendo en cuenta sectores como el de servicios o la construcción.

Creación de contenido orgánico A nivel internacional, existe una apuesta generalizada por la creación de contenido orgánico. Es decir, un contenido de valor creado por y desde la empresa para generar tráfico y posicionamiento natural en los principales buscadores.

En Andalucía, esta preferencia no ha resultado una excepción. De allí que consultores especializados en la creación de estrategias digitales como Juan Benitez reciban un aumento de peticiones relacionadas con estos servicios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Pentapps: Softwares para fabricantes de la industria textil Opiniones franquicia Best House Best House: Mejores franquicias inmobiliarias Otoplastia. Tratamiento orejas de soplillo u orejas separadas en Murcia y Alicante Mentalidad estratégica: lograr objetivos y mejorar procesos en empresas por Turienzo