Victoria Nauda. El libro tendencia en España

jueves, 15 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

Tras el anuncio del esperado libro de Victoria Nauda,la literatura en España está experimentando un punto de inflexión, así se ha visto en El sitio web similar.

Como se rata de un tema tendencia en el país, los lectores se han dado prisa por conseguir una versión y extraer sus propias conclusiones tras el análisis. Concretamente, se han creado multitud de páginas y foros para ofrecer una reseña acerca del contenido expuesto en el libro de la autora.

Victoria Nauda. “¿Qué hemos hecho?“ Victoria Nauda es una escritora y Abogada Argentina. Realizó sus estudios en Argentina y los completó en España, y además ha cursado estudios de especialización en Derecho Urbanístico en la Universidad de las Islas Baleares.

Durante un tiempo, obstentó el cargo de secretaria jurídica en el departamento de garantías democráticas de Baleares.

Desde el 2005, fue militante del partido político Podemos, hasta el momento en que decidió lanzar al mercado su libro.

En la actualidad, se dedica a la redacción de textos para prensa o diarios digitales, charlas conferenciales, entre otras cosas. Su libro es uno de los más reconocidos en España, y está logrando ser tendencia en diferentes lugares del país.

Tras varios años, Victoria Nauda decidió lanzar al mercado el libro como biografía de una ex militante de uno de los principales partidos políticos del país, Podemos.

De diferentes maneras, se encarga de exponer las diferentes dinámicas que utiliza dicho partido político y las estrategias utilizadas. En su relato, realiza un largo e interesante recorrido sin tregua, donde se evidencian los detalles del partido, hecho que ha despertado el interés de los lectores.

“En este libro, se da a conocer la terrible ambición por el poder y el control, como también las guerras internas por la lucha de este poder que llevó a la desintegración de la esencia que se presentaron inicialmente en el partido“, expone la autora.

Un libro que va más allá de los relatos y deja pensando a todos sus lectores. Abre la puerta al conocimiento de la realidad detrás de los partidos políticos.

Recibimiento de la audiencia Una vez el libro fue lanzado al mercado a través de la página web de Victoria Nauda fueron muchos los usuarios que decidieron comprarlo y conocer la historia detrás de tantos años perteneciendo al partido “Podemos”.

En pocas semanas, se ha convertido en un libro tendencia en España y los comentarios no se han hecho esperar. Muchos aseguran no sorprenderse de lo descrito en el libro.

Otros destacan el interés y atracción del contenido, asegurando que la redacción impecable forma parte de la esencia de este libro.

Crítica tras crítica Al convertirse en tendencia, rápidamente la mayoría de la población lectora del país decidió conocer por sí mismos lo que había detrás del libro.

Ya se han conocido diferentes sitios web dedicados a dar reseñas y soporte a la escritora, como también aquellos que han decidido desmentir lo antes descrito. Sin embargo, cada una de las críticas ha proporcionado una mejor propagación de la existencia de esta biografía, la cual se encuentra disponible en su página web, Amazon y librerías en toda España, tanto en formato digital como en físico con tapa blanda.

