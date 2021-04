Lumnia Suspended, nueva incorporación a la gama de insectocaptores de Rentokil Initial Comunicae

miércoles, 14 de abril de 2021, 17:13 h (CET) La gama de insectocaptores Lumnia de Rentokil Initial está diseñada para una amplia variedad de entornos en los que reducir de manera rápida y eficiente el riesgo de esta plaga El número de moscas -más de 120.000 especies distribuidas alrededor del mundo- es directamente proporcional a las molestias que generan. Estas plagas son un verdadero quebradero de cabeza para las empresas, pues no solo constituyen un riesgo de infestación por su rápida propagación, al pasar de huevo a adulto en tan solo 7 días, sino que también ponen en jaque la salud de los trabajadores y clientes. En sus patas portan más de 351 tipos de bacterias, por lo que al posarse y defecar en alimentos y otras superficies, las contaminan. Esto puede generar molestias intestinales ligeras en humanos y animales, además de enfermedades como la salmonelosis, disentería, infecciones por E.Coli, etc.

Además del factor salud, las moscas suponen un riesgo económico y reputacional para las empresas, pues su presencia menoscaba la imagen de restaurantes, bares, empresas de alimentación y la industria, en general. En ese sentido, Rentokil Initial, multinacional especializada en control de plagas e higiene ambiental, amplía su gama de control de estos insectos con Lumnia Suspended. Este innovador insectocaptor suspendido del techo es perfecto para aquellos clientes con tolerancia cero a las plagas y que requieren una solución profesional y respetuosa con el medio ambiente para cubrir grandes superficies. Lumnia Suspended se adapta perfectamente a industrias y empresas dónde hay procesamiento de mercancías, almacenamiento de alimentos, productos farmacéuticos, etc., además de los espacios de hostelería y restauración.

Beneficios del Lumnia Suspended

Lumnia Suspended está llamada a ser la mejor solución del mercado, pues mejora el rendimiento y la efectividad con respecto a otros insectocaptores. En concreto, este nuevo aparato, con el que se pueden ahorrar los costes energéticos hasta un 50 %, captura un 42,9% más de insectos voladores por cm² (un promedio de 16,5% más) que los insectocaptores suspendidos comparables con un área de captura similar. Además, atrapa un 110,7% más de insectos voladores por vatio que otros aparatos similares. Su mantenimiento es más seguro y un 75,4% más rápido, ya que se necesitan, de media, 5 y 10 minutos para cambiar las planchas y rollos de encapsulación.

Además, Lumnia Suspended cuenta con tecnología LED y su luz UV multidireccional facilita la atracción de moscas a sus planchas adhesivas o módulos encapsulados, provistos de una película adhesiva que se enrolla automáticamente sobre una superficie de pegamento. A diferencia de otros insectocaptores, esta innovadora solución es segura e higiénica al evitar la fragmentación de los insectos y la liberación al ambiente de sus restos, por lo que cumple con todos los requerimientos legales y de seguridad y salud.

Lumnia Suspended completa la gama junto con los modelos Standard, Ultimate, Compact y Slim, cubriendo todas las necesidades del mercado para un control eficaz de moscas sin uso de biocidas.

