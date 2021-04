BIO SITES DE UNFOLD: una nueva herramienta para destacar en internet gracias a la tecnología y el diseño Comunicae

miércoles, 14 de abril de 2021, 15:39 h (CET) Unfold, una aplicación "todo en uno" para innovar y diferenciarse como creador de contenido en las redes sociales a través de plantillas para stories y publicaciones, herramientas para editar fotos y videos, crear efectos y planificar el contenido antes de hacerlo público. Ahora se une a la familia Bio Sites, un lugar con un diseño atractivo, desde el que compartir todos los enlaces, en solo unos minutos desde el teléfono móvil Unfold nació hace 3 años de la mente del español Alfonso Cobo. Un arquitecto de 28 años, que junto a su actual equipo de Squarespace, no para de crear plantillas, filtros, efectos y herramientas con las que hacer que las publicaciones de redes sociales sean sobre todo, diferentes e innovadoras.

Si algo prevalece en Unfold es la mejora del contenido a través de la magia del diseño. Y eso lo saben las decenas de millones de usuarios que se han descargado la aplicación desde su lanzamiento y que la han usado en más de 100 millones de historias alrededor del mundo.

Creada por influencers para influencers, ahora más que nunca, responde a la necesidad de seguir generando contenido molón en las redes sociales. Una necesidad que han compartido de manera orgánica muchas celebrities como Miley Cirus, Selena Gómez, Kim Kardashian, Dulceida o el futbolista Sergio Ramos.

BIO SITES: El perfil online más completo

Con el espíritu de Squarespace de ser un “todo en uno” para aquellos que quieren destacar en el entorno digital, Unfold ha lanzado Bio Sites, un lugar para que los creadores de contenido y las marcas compartan los links de su biografía completa: su propia web, perfiles sociales, tienda online, las causas sociales o medioambientales en las que están involucrados, artículos, etc. Todo lo que les hace únicos organizado en una plantilla con un diseño diferenciador y sin límite en el número de enlaces.

Bio Sites, se genera y se comparte desde el móvil en cuestión de segundos gracias a sus plantillas de diseño personalizable.

Su creador Alfonso Cobo

Algo que nació en 2018 como un proyecto personal para maquetar fácilmente porfolios profesionales al terminar su Máster en Diseño Estratégico y Dirección de Empresas en la escuela Parsons School de Nueva York y su carrera de Arquitectura en Brighton (UK), pronto se convirtió en una vía de democratizar el diseño a través de los stories de Instagram.

Junto a su compañero de Generación Z y socio, Andy McCune, han hecho crecer aquella idea enfocándose en las cualidades de Unfold y en la necesidad de entender a su comunidad creativa para anticiparse y ofrecerles justo lo que buscan.

En 2019, unos meses más tarde del nacimiento de Unfold, Alfonso, con solo 26 años, fue el único español nombrado por la revista FORBES USA como uno de los emprendedores más influyentes del mundo con menos de 30 años, en su ranking “30under30”. Un reconocimiento al arquitecto que ponía en valor el desarrollo de una nueva manera de comunicarse, en la que el diseño se integraba de forma sencilla en el contenido de cualquier persona que quisiera diferenciarse en Internet.

A finales de ese mismo año, Alfonso Cobo se unió a la compañía americana Squarespace y actualmente dirige un equipo de más de 40 personas, que, desde sus oficinas de Nueva York, no paran de abrir vías para seguir explorando los beneficios del diseño en todas sus formas y ponerlas al servicio de todos.

