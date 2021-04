Compromiso social: Talio apuesta por la solidaridad y empatía en época de pandemia Comunicae

miércoles, 14 de abril de 2021, 14:52 h (CET) El compromiso con la sociedad, es uno de los pilares que Talio que quiere seguir potenciando. Por este motivo, seguirán participando en diversos proyectos solidarios El compromiso con la sociedad es una de las bases fundamentales por las que ahora más que nunca las empresas deben caracterizarse. Esta nueva realidad de incertidumbre y cambio ha aumentado la necesidad de colaboración, trabajo en equipo, solidaridad y empatía tanto por parte de las organizaciones como de los ciudadanos.

En Talio desde hace ya unos años, se sienten cercanos a la filosofía Ner Group, que trata de implementar un nuevo estilo de relaciones, impulsando un avance conjunto y la obtención de resultados, siempre con una clara tendencia al desarrollo justo y sostenible. Como empresa, comparten su forma de actuar y de entender la labor que deben desempeñar las empresas en el desarrollo de la sociedad.

Talio, una vez más, se compromete con la sociedad, la cual está sufriendo la peor epidemia en un siglo. No son momentos sencillos para nadie y es más difícil aún sobrellevar la situación para los que menos tienen. Los servicios sociales públicos y las ONG alertan: junto a los fallecidos y a la presión del personal sanitario, hay un tercer afectado en la tragedia en la crisis del coronavirus, la pobreza y la exclusión social. Cada vez aumenta más el número de afectados y las dificultades de la población que ya estaba en esa situación anteriormente se agravan.

El tamaño de la oleada de pobreza que viene se desconoce aún, no ha habido tiempo ni medios para cifrarla, pero existe y la administración y las ONG coinciden en la urgencia por atenderla. Por ello, acorde a la filosofía Talio, la implicación de las organizaciones con la sociedad es más necesaria que nunca. Las organizaciones se deben a las personas, y son estas las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, así, es el momento de empatizar, colaborar y trabajar juntos por salir más fuertes y unidos de esta ola de sucesos negativos.

El compromiso Talio con la sociedad

En Talio llevan tiempo participando en proyectos solidarios, pues el hecho de mejorar a través y para las personas forma parte de su filosofía. Ejemplo de ello son las acciones humanitarias mediante donaciones de ordenadores que han llevado a cabo en años anteriores a través de fundaciones como Gizakia, Argia, Fidias o Pandemonium. De hecho, recientemente han conseguido enviar ordenadores al país africano de Benin junto a la fundación "Vie Pour Tous" (Vida Para Todos).

Colaboran con el Banco de Alimentos de Bizkaia

Este año, han querido acercarse a su comunidad colaborando con el Banco de Alimentos de Bizkaia y su lucha contra el despilfarro y el hambre más cercana. Esta asociación benéfica privada pretende evitar que los alimentos consumibles, pero no comercializables sean destruidos y, finalmente, hacerlos llegar a las personas más necesitadas de su entorno más inmediato. Son factores imprescindibles, la primacía de la gratuidad, la seguridad de una distribución justa y la coordinación y gestión gracias a la participación de voluntarios.

En Talio, gracias a su filosofía diferenciadora, tratan de mejorar en todo momento para poder crear un impacto positivo en el mundo, puesto que, en la situación patente agravada por la pandemia, no se debe olvidar a los vecinos. Por ello, han ayudado económicamente a esta asociación, con el fin de conseguir alimentos para repartir entre los más necesitados.

Seguirán apostando por la Sociedad Corporativa Peñascal

Este año han continuado apostando por la labor de la Sociedad Corporativa Peñascal, una fundación centrada en integrar en la sociedad a personas que están en situación o en riesgo de exclusión, mediante la donación de materiales informáticos.

A su vez, han colaborado en el proyecto de la Sociedad Corporativa Peñascal para acoger a personas que viven en la calle, que cubrirá las necesidades básicas. Con este nuevo proyecto comarcal pretenden dar respuesta a las situaciones de exclusión que se ha detectado. Más allá de atender a las personas sin hogar, el objetivo es ofrecerles la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida a través de un servicio de intervención integral para lograr su inclusión social y laboral.

El servicio se prestará tanto de día como de noche, y se cubrirán todas las necesidades básicas: alojamiento, alimentación, ropa, calzado e higiene. Las viviendas tuteladas cuentan con espacios compartidos: cocina, vestuarios, aseos, duchas y salón. También tendrán acceso a Internet y podrán utilizar otras instalaciones y equipamientos de los que dispone Peñascal.

La Cooperativa Peñascal se encargará de gestionar las viviendas, donde cada persona usuaria recibirá una propuesta de intervención personalizada y se realizará un seguimiento personal e integral. Recibirá, asimismo, apoyo laboral y formativo y se le informará de sus posibilidades; también recibirá asesoramiento sobre trámites legales y se le ofrecerá atención psicosocial.

Su aportación a la Fundación Rotary

A su vez, en Talio han decidido continuar colaborando con Rotary Foundation y el padre George en la localidad india de Bandel para reparar y reconstruir parcialmente un albergue donde niñas de edades entre párvulos y noveno grado habitan en condiciones precarias. A través de esta fundación se sufragará en colaboración con otras empresas, parte de las obras necesarias para la mejora de la habitabilidad del albergue.

Continuarán confiando en su labor puesto que su misión comparte los valores que Talio como empresa desea impulsar, prestando servicios humanitarios en sus comunidades, promover elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y contribuir a fomentar la buena voluntad y la paz en el mundo.

Se comprometen con la población de Angola junto a la fundación Walale

Por primera vez, el equipo Talio se acercan a Angola, aportando su granito de arena gracias a la fundación Walale. Angola es el tercer país del mundo con menor acceso al agua potable, a pesar de ser uno de los países africanos con mayores recursos hídricos. Uno de los mayores problemas que se viven en el país es la gran cantidad de enfermedades gastrointestinales que existen asociadas a la falta de agua potable, el saneamiento inadecuado y a la ausencia de conciencia sobre las medidas básicas de higiene, siendo alguna de estas enfermedades es de alta mortalidad.

Con el objetivo de mejorar estas pésimas condiciones, Walale puso hace dos años en marcha un proyecto junto a la Asociación Coopera ONG de Euskadi para instalar una planta potabilizadora de agua en ese entorno, con el objetivo de abastecer tanto al hospital como a las poblaciones rurales cercanas al mismo. Talio se quiso sumar al proyecto junto con un grupo diverso de participantes que no dudaron en confiar en esta asociación, y gracias a ello, se consiguieron los fondos suficientes para la potabilizadora. De esta forma se ha podido cumplir el sueño de cientos de personas que diariamente se abastecen de esta fuente.

El compromiso con la sociedad es una de las bases del desarrollo de Talio, es por esa razón que dedican un porcentaje de su tiempo y presupuesto a temas y asuntos sociales que se alejan de su principal actividad económica, pero comparten su forma de entender el mundo. La solidaridad, a través del desarrollo sostenible y equitativo, se ha convertido en un valor que han adquirido dentro de la empresa.

Por ello, seguirán apoyando más que nunca los sectores más vulnerables de lasociedad y animan a todo aquel que lo desee a unirse a su filosofía Talio, contribuyendo en la construcción de una sociedad mejor.

“La solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo”, afirma Samora Machel.

