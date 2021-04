Great Place to Work® apuesta por Málaga como el Mejor Lugar para Trabajar

Great Place to Work® inaugura la iniciativa Best Workplaces Málaga en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, Promálaga y Fundación CIEDES. Málaga será de los primeros lugares en España en contar con su propio Ranking de las Mejores empresas para Trabajar. 8 de cada 10 personas que trabajan en Málaga recomienda firmemente a familiares y/o amigos/as la provincia como gran lugar para trabajar ¿Qué se valora más las personas a la hora de trabajar en un lugar como Málaga? Según un estudio reciente de Great Place to Work® los aspectos más valorados son el buen clima, la gente abierta y acogedora, las buenas comunicaciones con las que cuenta la ciudad, la calidad de vida que ofrece, la oferta cultural, la gastronomía, la variedad de actividades de ocio al aire libre y el mar, entre otras.

Los datos lo confirman. 8 de cada 10 personas que trabajan en Málaga recomienda firmemente a familiares y/o amigos/as la provincia como gran lugar para trabajar.

En palabras del Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, “el desarrollo de Málaga durante los últimos años ha estado guiado por el Plan Estratégico de la Ciudad. Hoy en día, Málaga es una ciudad del conocimiento, abierta al mar y que pone en valor su patrimonio cultural. Para seguir mejorando la calidad de vida de los malagueños es imprescindible que las empresas locales crezcan y que las extranjeras abran nuevas oficinas e inviertan en nuestra ciudad.”

Las recientes noticias de inversión en la provincia de conocidas empresas como Google, y la creación de talento y oportunidades, llenan de ilusión y promesas de futuro.

Por otro lado, en el actual escenario lleno de retos como la crisis sanitaria, la digitalización, innovación y guerra por el talento, Las empresas de Málaga se enfrentan hoy a un desafío ineludible, ser más competitivas y contar con los mejores talentos.

Málaga como centro líder para el talento

¿Se puede imaginar Málaga como el centro líder para generar y atraer talento e innovación? Este escenario no está muy lejos. Málaga tiene casi todos los ingredientes para serlo, ahora toca añadir a la receta el ingrediente secreto: la generación de culturas de confianza en las relaciones de trabajo, reconocer a las excelentes empresas para trabajar y contar sus historias.

En este contexto, Great Place To Work®, Instituto de investigación y consultora líder internacional que acompaña y certifica a las mejores empresas para trabajar, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, Promálaga, Fundación CIEDES y Diario Sur, lanza la iniciativa Best Workplaces Málaga, para acompañar a las empresas en la creación de culturas de confianza e innovación, y reconocer a las mejores empresas para trabajar en la provincia, dicho por sus empleados/as.

Málaga contará con su propio Ranking de las Mejores Empresas para Trabajar, que le otorgará mayor visibilidad internacional, la atracción del mejor talento e inversión a la provincia, generación de talento e innovación y, en consecuencia, un importante y necesario estímulo económico y sostenible a la ciudad.

“Iniciativas como 'Best Workplaces Málaga' - explica Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga - , promueven y difunden a nivel internacional que las empresas de nuestro ecosistema innovador, Málaga Valley, son excelentes lugares para trabajar y ponen de relieve el factor diferencial aportado por sus empleados. Al mismo tiempo, demuestran la importancia del tejido empresarial de Málaga y la profesionalidad de las empresas creando empleo y generando un ambiente de prosperidad", concluye de la Torre.

Las primeras historias

El camino ya lo están marcando empresas de Málaga como Sequel (Verisk), Vodafone Málaga, Cervinter, Novaluz Energía Empresas y Plytix que ya han sido certificadas como excelentes lugares para trabajar dicho por sus propios trabajadores. “Estas organizaciones demuestran así ser referentes en Málaga, que ponen a las personas en el centro de la compañía como estrategia de negocio; y cuentan con culturas de confianza, innovación y diversidad” , afirma Álvaro Martínez de Great Place to Work, Responsable del Proyecto Best Workplaces Málaga.

Según explicó el Director General de Cervinter, Eduardo Garcia Rodriguez, “Nos encanta participar en este gran proyecto de 'Best Workplaces Málaga'. Como compañía nos ayuda a reafirmar nuestro enfoque en las personas. La mala situación que atraviesa nuestro sector no ha cambiado lo más mínimo nuestra filosofía por la que seguimos poniendo a las personas en la base de nuestro negocio”

“Estamos muy orgullosos de obtener esta certificación - afirma Rafael Alcaide ,director territorial de Andalucía y Extremadura de Vodafone - pone en valor la provincia de Málaga que cuenta con un tejido empresarial a la vanguardia en tecnología e innovación, algo que para nuestro sector supone una gran ventaja ya que nos abre un amplio abanico de posibilidades a la hora de implementar nuevas soluciones tecnológicas y desarrollar otras maneras de conectar a la sociedad", concluye Alcaide.

El lanzamiento del Ranking se circunscribirá exclusivamente a la provincia de Málaga. Las empresas de Málaga, participantes en esta 1ª edición de la iniciativa han de tener como mínimo 10 empleados.

El plazo de inscripción está ya abierto hasta el 31 de agosto de 2021 y el resultado se publicará en octubre de 2021.

Para poder recibir más información de cómo participar, Las empresas de Málaga se pueden poner en contacto con Great Place to Work® a través de Best Workplaces Málaga

Sobre Great Place To Work®

Great Place To Work® es un referente internacional en consultoría de investigación y gestión de alta dirección con 30 años de experiencia, que trabaja bajo la filosofía de crear una sociedad mejor ayudando a las organizaciones a transformar sus ambientes organizacionales para convertirse en Excelentes Lugares para Trabajar para todos: negocio, personas y sociedad. Ofrece una amplia gama de servicios de Consultoría y Transformación Cultural en base a su exclusivo modelo Great Place To Work® Model©, que pueden incluir análisis & evaluación, mejora de la Cultura organizacional con soluciones a medida en formación e investigación de los entornos laborales de organizaciones de todos los tamaños y sectores. Además, la consultora es la encargada de elaborar el Ranking Best Workplaces y el Programa de Certificación Great Place To Work®, que, a través de una metodología enfocada al empleado, analiza, evalúa y certifica las Mejores Empresas para las que Trabajar en 62 países del mundo. Para más información: www.greatplacetowork.es