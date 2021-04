La Asociación Europea de Atletismo incorporará soluciones digitales innovadoras de la mano de Atos Comunicae

miércoles, 14 de abril de 2021, 14:43 h (CET) Atos ha firmado un acuerdo a largo plazo con la Asociación Europea de Atletismo, el organismo rector del atletismo en Europa, como su socio digital oficial en un acuerdo que se extiende hasta 2024 Los primeros resultados de esta colaboración se vieron en los Campeonatos Europeos de Atletismo en Pista Cubierta de este año, que tuvieron lugar en Torun, en Polonia, del 5 al 7 de marzo de 2021, donde Atos diseñó y desarrolló un nuevo ecosistema seguro, digital y descarbonizado para gestionar los datos del evento centrándose en el compromiso de los aficionados y los atletas.

En el Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta de este año, Atos fue responsable de capturar, procesar y publicar los datos de todas las pruebas de atletismo. Después de que se lanzó con éxito una versión para móviles del sitio web de EA, la nueva plataforma digital permitió a los aficionados al atletismo no sólo acceder a las estadísticas oficiales de la competición, los resultados, las distancias marcas anteriores y récords personales de los atletas, sino también ver las transmisiones en directo en www.european-athletics.com. La plataforma digital completa que está diseñada y desarrollada por Atos, contribuirá a aumentar el número de visitantes y a recopilar nuevos datos sobre la interacción de los aficionados, con el objetivo de reforzar la experiencia personal y aumentar la participación de los aficionados.

Atos también ha creado una solución que transforma la información en bruto de ciertos eventos importantes en gráficos visuales para integrar la realidad aumentada en las transmisiones. En Torun, por ejemplo, el número de horas de televisión en directo ha aumentado casi un 20% de media en varios mercados europeos clave, en comparación con la edición anterior de los campeonatos.

Como socio digital oficial de la Asociación Europea de Atletismo, Atos también trabajó con la Unión Europea de Radiodifusión para la implementación de un centro de medios innovador que permite a los medios acceder a toda la información sobre el evento, transmisiones en vivo y resultados, pero también para reservar salas de entrevistas virtuales para acceso exclusivo a los atletas, lo que facilita la cobertura del evento por parte de periodistas que no pudieron estar en el lugar debido a las restricciones de viaje vinculadas a la actual pandemia de salud.

"La Asociación Europea de Atletismo ya trabaja con Atos como socio oficial de cronometraje y datos para proporcionar el cronometraje, la puntuación y los resultados en nuestros eventos. Ahora, con este nuevo acuerdo, Atos se convierte en nuestro socio digital oficial, lo que nos permite llevar nuestra relación al siguiente nivel, donde tenemos la intención de construir una verdadera oferta digital con el fin de servir mejor a los aficionados al atletismo europeo", dijo Christian Milz, CEO de la Asociación Europea de Atletismo.

"Como organismo rector del atletismo en Europa, el atletismo europeo debe satisfacer las demandas cada vez mayores de los aficionados y del mercado deportivo. Con más de 30 años de experiencia en la industria del deporte, la misión de Atos es servir al ecosistema de deportes y eventos importantes con tecnologías innovadoras para crear experiencias de inmersión increíbles para los espectadores, ya sea que se encuentren dentro o fuera del recinto deportivo. Estamos encantados de apoyar el atletismo europeo y ofrecer una experiencia segura, digital y sin emisiones de carbono para los aficionados.", dijo Patrick Adiba, Director Global de Juegos Olímpicos y Grandes Eventos de Atos.

Más allá del Campeonato de Torun 2021, Atos continuará trabajando con el Atletismo Europeo y la Unión Europea de Radiodifusión para satisfacer la creciente demanda de los espectadores y los medios de comunicación y se compromete a proporcionar servicios digitales innovadores, seguros y libres de carbono. audiencia para eventos de atletismo en Europa.

Atos ha proporcionado con éxito soluciones informáticas de vanguardia para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos durante más de 20 años. El Campeonato de Europa de Atletismo en Pista Cubierta es una competición bienal de atletas europeos en pista cubierta organizada por la Asociación Europea de Atletismo. Se celebró por primera vez en 1970.

