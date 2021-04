Brabantia optimiza el espacio dándole alas a la colada Comunicae

miércoles, 14 de abril de 2021, 10:59 h (CET) La marca de diseño de interiores Brabantia, presenta la nueva línea de tendederos HangOn Tender la colada puede convertirse casi en un juego de tetris: colocar la ropa, ubicar bien el tendedero y lograr que todo se seque sin que coja mal olor, son algunas de las preocupaciones de quienes viven en casas o apartamentos pequeños que no tienen un lugar destinado para colgar la ropa recién lavada.

Si hay una sensación placentera es la de percibir el olor de la ropa limpia, no sólo de las prendas de vestir, también de las sábanas y las toallas.

¿Cómo lograrlo con menos esfuerzo y utilizando al máximo cada rincón de casa?

La marca de diseño de interiores Brabantia, apreciada por sus soluciones ingeniosas y con estilo para la colada y el hogar en general, presenta los tendederos HangOn.

Esta nueva línea de tendederos, además de sujetarse solos, tienen una serie de detalles que cambiarán a partir de hoy la forma de secar la colada. Los ganchos ubicados en los laterales son especiales para colgar perchas con ropa más delicada de una manera sencilla y consiguiendo un mejor secado de las prendas.

“Al secar las blusas y camisas directamente en la percha se evita que se arruguen y se ahorra tiempo al recoger la ropa cuando ya está seca. Los tendederos HangOn están pensados para hacerlo así”. – Robert Engels, director de la sección de Cuidado de la colada.

El mejor lugar para secar la colada

El tendedero HangOn viene con un cierre de seguridad para moverlo fácilmente y colocarlo, incluso en espacios reducidos, no importa que esté cargado de ropa. Además de esta función también sirve para evitar que se caiga, aunque lo toquen los niños.

Entre otras funcionalidades, estos tendederos son fáciles de colocar y también de guardar, son cuidadosos con la ropa, con el suelo y con el planeta.

Haciendo sostenible cada espacio del hogar

La fabricación se hace de forma sostenible, utilizando un 38% de materiales reciclados y son un 97% reciclables.

Los tendederos HangOn están hechos con materiales sólidos y resistentes a la corrosión, por lo que se garantizan 5 años de uso sin problemas. Es una manera de secar la ropa de forma sostenible.

Secar la colada de forma natural ahorra energía.

Sumado a lo anterior, Brabantia colabora con WeForest en su campaña «plantando más árboles». Los árboles enfrían el planeta, proporcionan alimento, trabajo y madera. Por eso Brabantia se une a la labor de esta asociación internacional con el fin de fomentar la reforestación y evitar la desertificación.

¿Cuál elegir?

Los productos de la marca Brabantia están diseñados para adaptarse a las necesidades, no solo de espacio sino también de diseño, es por ello que los tendederos de la línea HangOn están disponibles en colores White, Matt Black y Metallic Grey. Además de los cuatro tamaños distintos, que permiten tender la colada en cualquier parte del hogar, incluidos los pantalones.

Hay tendederos HangOn de 15, 20 o 25 metros de espacio para tender, o de 25 metros más una barra, todos ellos fabricados de forma sostenible.

