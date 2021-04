Anytime Fitness refuerza su compromiso con la salud firmando con Sanitas Comunicae

miércoles, 14 de abril de 2021, 10:59 h (CET) El líder mundial del fitness y Sanitas Servicios de Salud han firmado un acuerdo gracias al cual los miembros de Anytime Fitness tendrán acceso a toda la cartera de servicios de este último con descuentos y ventajas exclusivas. Con esta nueva incorporación a su programa de convenios corporativos, la cadena estadounidense da un paso más en su compromiso por poner la salud, la calidad de vida y el bienestar de sus socios en el epicentro de su estrategia Anytime Fitness, la cadena de gimnasios de conveniencia más grande del mundo, con cerca de 5.000 clubes operativos en más de 30 países, ha alcanzado un acuerdo con Sanitas mediante el cual podrá ofrecer a todos sus socios, trabajadores y franquiciados ventajas exclusivas en los servicios de salud que la compañía presta en su red de centros médicos propios y concertados a nivel nacional.

“El acuerdo alcanzado con Sanitas nos ayuda a seguir mejorando la salud, el bienestar y calidad de vida de toda la familia Anytime Fitness, que es nuestra misión y visión. Unir nuestras fuerzas a un gigante de la salud como Sanitas y ser la primera cadena de gimnasios que lo logra es para nosotros un gran orgullo”, sostiene Tim Devereaux, director general de la cadena para el mercado ibérico.

Cirugía estética, láser ocular, reproducción asistida…

Gracias a este acuerdo, los miembros de Anytime Fitness tendrán acceso a una primera consulta gratuita necesaria para someterse a cirugías de estética, cirugía láser ocular, tratamientos de reproducción asistida, microinjertos capilares o soluciones para luchar contra la obesidad, entre otros.

Una vez hechos los exámenes pertinentes y en el caso de que el diagnóstico sea favorable a una intervención, podrán someterse a las operaciones o tratamientos en cualquier centro del cuadro médico de Servicios de Salud Sanitas, con hasta un 8% de descuento sobre su precio real.

Pruebas deportivas para un mejor rendimiento

Además, el pacto al que han llegado ambas entidades permite que los miembros de Anytime Fitness también puedan hacerse – con hasta un 5% de descuento- test genéticos o preventivos, ginecológicos y de reserva ovárica; tener acceso a consultas de psicología online y a servicios médicos a domicilio; someterse a pruebas deportivas vinculadas con el esfuerzo o la pisada; o a infiltraciones de ácido hialurónico o de factores de crecimiento para acelerar la recuperación y mejorar la movilidad de las articulaciones, especialmente tras una lesión.

Ventajas ilimitadas

“El acuerdo alcanzado con Anytime Fitness no tiene límites de uso, por lo que los usuarios podrán disfrutar de los descuentos tantas veces como recurran a nuestros servicios sin necesidad de tener un seguro de salud con nosotros”, matiza Eduardo Díaz, director comercial de Sanitas Hospitales.

Además, los miembros de Anytime Fitness tendrán acceso a condiciones especiales de financiación, así como a toda la red de clínicas del cuadro médico de Servicios de Salud de Sanitas.

“Nuestro compromiso con la salud y el bienestar de nuestros franquiciados, trabajadores y socios va más allá de las paredes de nuestros clubes. Trabajamos para ello cada día, buscando acuerdos con entidades afines que compartan nuestra misión, visión y valores. Si en este camino, además, podemos hacer que ahorren algo de dinero accediendo a servicios premium a menor coste, nuestras acciones se convierten en un rotundo éxito”, sostiene Natalia López-Maroto, directora de Comunicación y Marketing de Anytime Fitness Iberia.

Salud y sostenibilidad

El acuerdo alcanzado con Sanitas engrosa la lista de los que Anytime Fitness ha conseguido cerrar en los últimos meses y años. Todos ellos están dirigidos a ampliar las ventajas que la cadena ofrece a sus franquiciados, trabajadores y socios.

En lo que va de año, Anytime Fitness ha ampliado dicho programa de beneficios con la firma de dos acuerdos corporativos con Cottet y Clínica Baviera.

En 2020 y en plena pandemia, Anytime Fitness continuó trabajando en esta línea, firmando acuerdos de colaboración con Clínicas Origen y renovando el que ya tenía con su proveedor de energías renovables FC Energía. Si con el primero pudo ofrecer a todos sus socios ayuda psicológica gratuita durante el confinamiento, con el segundo reforzó su política de responsabilidad social corporativa contribuyendo a luchar contra el cambio climático.

Algo que ya lleva años demostrando con la implantación en sus clubes de sistemas de pulsado en sus duchas para evitar el gasto innecesario de agua, con la reciente renovación de su manual de diseño -que apuesta por materiales más sostenibles y ecológicos-, y con la iluminación de sus clubes en los que usa bombillas de bajo consumo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Great Place to Work® apuesta por Málaga como el Mejor Lugar para Trabajar Compromiso social: Talio apuesta por la solidaridad y empatía en época de pandemia 3 marcas españolas históricas: así han sobrevivido más de 50 años La Asociación Europea de Atletismo incorporará soluciones digitales innovadoras de la mano de Atos COTTET: El entrenamiento visual, ayuda clave para mejorar el rendimiento escolar