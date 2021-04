Absenta ¿Cuál es su historia? Emprendedores de Hoy

martes, 13 de abril de 2021, 19:06 h (CET)

El Hada Verde, la inspiración de los grandes artistas de la época La absenta es conocida como el Hada Verde (por sus seguidores) y como el Dibalo Verde (por sus opositores). En la actualidad, se puede encontrar en establecimientos o tiendas especializadas como Tú Pones el Vaso. Se conoce que fue consumida por diferentes artistas debido a sus efectos embriagadores que producían un halo de inspiración. Entre ellos, Vincent Van Gogh, Leonardo Picasso, Oscar Wilde, Ernest Hemingway o Édouard Manet, así se ha visto en Este sitio de internet

El misterio detrás de la leyenda de la absenta Cuando se menciona historia de la absenta, se parte de su creador, Pierre Ordinaire. Se conoce que el autor dio con la fórmula mientras buscaba una medicina para la fiebre y los dolores de estómago. De todas formas, fueron las monjas del Convento de Couvet (Suiza) quienes comenzaron su comercialización y se popularizó entre los soldados franceses. Tras su popularidad, Mayor Dubied compró la receta a las monjas y empezó a comercializar la absenta a gran escala a través de una destilería.

De este modo, la absenta se convirtió en la bebida alcohólica más consumida en el siglo XIX y su presencia se extendía por Europa. Tras unos años, inició una campaña de desprestigio: la Iglesia asoció la bebida con los cabarés y la vida libertina, y por otro lado, los vinicultores sumaron fuerza en contra de la absenta, dado que provocó un fuerte impacto para su producto. De este modo, iniciaron los rumores de que la absenta provocaba algunos efectos, como las alucinaciones y la locura. La absenta empezó a considerarse como un veneno y se la consideró culpable en varias ocasiones, como el asesinato de una mujer y sus dos hijas por parte de un hombre, o bien, cuando se especuló que Vincent Van Gogh se cortó la oreja bajo los efectos del Diablo Verde.

Tras estos hechos, a partir del siglo XX, varios países comenzaron a prohibir el consumo de absenta. En España nunca se prohibió, pero las difamaciones hicieron que su consumo se redujese casi hasta extinguirse.

¿Qué ha sido de la absenta en la actualidad en España? En la actualidad, existen países donde no es posible encontrar esta bebida con alta graduación, tales como Suiza, Estados Unidos y Francia. En España, sí es posible encontrar esta bebida y se encuentra en diferentes establecimientos, e incluso, en tiendas online de bebidas alcohólicas. Se conoce que la absenta no causa alucinaciones ni locura, pero su alta graduación puede provocar una ebriedad temprana.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.