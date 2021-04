¿Es necesario tasar un piso en Barcelona para vender? Emprendedores de Hoy

Tasar un piso en Barcelona para vender es un proceso recomendable para conocer el valor real de un inmueble, como se ha visto en El sitio web relevante. Este tipo de valoraciones ofrecen una referencia objetiva en el momento de fijar un precio en el mercado y esperar una oferta que se encaje con el valor merecido.

Los vendedores noveles se encuentran con diversos obstáculos en el proceso, y uno de los principales es la bajada desmesurada del precio que “puede llegar a ser inferior al valor que merece el inmueble y eso es un riesgo evitable si se cuenta con una tasación fiable“, asegura Jean Paul Cherigny, Director de La Casa Agency El Clot & Camp de l’Arpa, una de las agencias especializadas en Barcelona más reconocidas.

El procedimiento de tasación de pisos en Barcelona es necesario realizarlo siempre que se desea vender un inmueble, de esta forma se conoce el precio real en el momento justo que se desea vender el inmueble. Esta cifra objetiva se conoce mediante un estudio realizado por un técnico especialista, que valora la condición del inmueble en sí, la valoración de la ubicación y otros aspectos influyentes en el mercado inmobiliario, pero sobre todas las cosas la influencia de la demanda en la zona y cuanto estan dispuestos a pagar.

El personal calificado para tasar un piso en Barcelona para vender Según apuntan los expertos, para vender un inmueble es necesario realizar la tasación de la vivienda. De esta manera, es posible fijar un precio justo, para no perder dinero y evitar sanciones por el incumplimiento de la ley.

La tasación de una vivienda es hecha por un arquitecto o un técnico especializado en este sector. Para determinar el valor real de un piso, el profesional tiene en cuenta varios factores del inmueble en cuestión y de otras propiedades que cuentan con las mismas características y que han sido vendidas recientemente.

Por otra parte, se tiene en cuenta la condición general del inmueble y la edad. La ubicación de la vivienda, como recién se mencionaba, también es uno de los principales factores que inciden en el valor del inmueble, tanto por las vistas con las que cuenta como también por la cercanía a lugares: escuelas, centros comerciales, hospitales, transporte, entre otros.

El tamaño y las características del inmueble se tienen en cuenta en el momento de la tasación, verificando también la cantidad de dormitorios y baños que tiene disponible la propiedad.

Finalmente, las mejoras estructurales realizadas, las ampliaciones, remodelaciones o comodidades como piscina o pisos de madera son cuestiones que se tienen en cuenta en el informe de la valoración del inmueble, es decir, en la tasación del piso.

Cómo se debe tasar un piso en Barcelona, según los expertos Para tasar y vender un piso en Barcelona, lo ideal es recomendable contar con el soporte de un profesional experimentado en la ciudad condal, debido a los rápidos cambios que atraviesa el mercado inmobiliario en la ciudad.

La rapidez y experiencia que ofrecen estas empresas les convierte en las opciones ideales para garantizar una venta eficaz. De este modo, destaca la agencia Casa Agency, con más de diez años en el sector inmobiliario que le han consolidado como una de las referentes en la zona, pero que tiene presencia en otras ciudades como Madrid, Bilbao o Sevilla en España, y presencia en otros países como Italia, México y Argentina.

Para el caso de la tasación, esta valoración se incluye en el propio proceso de compra/venta del inmueble. Además, como innovación, cuentan con tecnología que permite conocer el valor exacto que merece el inmueble en cada momento.

¿Realizar la tasación es indispensable para la venta de un inmueble? Tasar un piso en Barcelona para vender es necesario para tener en cuenta el valor del inmueble y también para evitar procedimientos judiciales en forma de sanciones, dado que en líneas generales, no es posible vender un inmueble pro debajo del valor catastral.

Fiscalmente, el valor catastral es la referencia para el cálculo de impuestos como el IBI, impuesto de Sucesiones o el rendimiento inmobiliario en el IRPF, entre otros impuestos.

Por todo ello, los expertos siempre recomiendan contar con el asesoramiento profesional antes de cualquier compra o venta de inmueble en la ciudad condal.

