WONDER. Remodelación corporal SIN CIRUGÍA en 10 sesiones. Murcia y Alicante.

Pensar en la remodelación corporal sin cirugía era impensable hasta la innovación de tratamientos diseñados específicamente para este fin. Entre ellos, destaca el tratamiento revolucionador Wonder, al ser mínimamente invasivo y lograr resultados más rápidos en comparación con otros métodos tradicionales, como se ha visto en noticias de última hora.

Wonder® es el único equipo médico capaz de combinar el electromagnetismo localizado y la electroestimulación de alta intensidad para conseguir una reducción de la grasa localizada, eliminar la celulitis o aumentar el volumen de los glúteos.

En vista del aumento de solicitudes relacionadas con los tratamientos estéticos y la preocupación por el bienestar, existen ciertos procedimientos con una mayor aceptación en la sociedad. En clínicas especializadas como en la del Doctor Beltrán en Murcia o Alicante aseguran recibir multitud de consultas relacionadas con la posibilidad de reducir el volumen corporal de manera rápida con tratamientos estéticos. En la actualidad, estas consultas encuentran soluciones muy especializadas, como es el caso de la remodelación corporal sin cirugía mediante la tecnología WONDER®.

¿Qué tan cierto es el tratamiento de remodelación corporal sin cirugía popular en localidades como Murcia o Alicante? Wonder®, popular en el mundo beauty por ser tecnológicamente muy avanzado y poder lograr resultados fiables, lanzó un procedimiento estético poco invasivo a través de impulsos electromagnéticos y eléctricos, de este modo logra eliminar el exceso de grasa y estimular los músculos.

Hasta el momento, esta tecnología se reservaba a deportistas de élite o patologías concentradas para la eliminación del exceso de grasa, generar contracciones musculares o colaborar en un proceso contra hipertrofia, entre otras aplicaciones.

Tras el salto a la sociedad en general, en clínicas muy especializadas es posible encontrar este tratamiento. En España, se conoce que esta tecnología puede encontrarse en clínicas como las del Doctor Beltrán, ubicadas en Murcia y en diferentes puntos de Alicante, lo cual responde a la duda de por qué el tratamiento de remodelación sin cirugía en Alicante y Murcia es tan popular.

La aplicación de impulsos eléctricos y electromagnéticos controlados hace que aumente la contracción hasta 36.000 veces, garantizando así una pérdida de grasa excesiva, y al mismo tiempo, reducir la flacidez que se pueda presentar en ciertas zonas del cuerpo, por eso representa una solución en cuanto a la presencia de grasa localizada o celulitis.

Generalmente, las zonas que pueden ser sometidas a la remodelación corporal sin cirugía son aquellas con presencia de varios músculos, como la zona del abdomen, piernas y glúteos.

Efectos de la remodelación corporal sin cirugía Bajo el firme objetivo de clínicas especializadas en tratamientos estéticos innovadores, como es el caso de Doctor Beltrán, se propone acercar la tecnología de Wonder® para la reducción de grasa localizada sin necesidad de una intervención quirúrgica.

Reducir grasa localizada y ganar masa muscular Wonder® se diseñó para poder abarcar dos de las principales preocupaciones estéticas en la actualidad, es decir, la reducción de la grasa localizada y el aumento de la masa muscular en el cuerpo. Para ello, se ha creado una tecnología capaz de mostrar resultados desde las primeras sesiones, con un tratamiento no invasivo, no térmico, no ionizante y no radiante.

Eliminar celulitis La flacidez y la celulitis parecen conceptos del pasado con la propuesta de la nueva tecnología implantada en las principales clínicas estéticas del país.

Mediante estas sesiones, los músculos se desarrollan rápidamente, con un ritmo de 36.000 contracciones en 25 minutos, de modo que se activan de manera más rápida de lo normal, estimulando la activación de la zona, y por ende, la pérdida de grasa alrededor del músculo.

Aumentar volumen glúteos La tecnología de Wonder® trabaja sobre cuatro grupos musculares directamente y en más de doce de manera indirecta.

Las contracciones que produce son controladas y se producen en más de veinte músculos a la vez.

Entre las solicitudes más populares en las clínicas de Doctor Beltrán, donde puede encontrarse esta tecnología en España, destaca la zona de glúteos y abdominales.

Uno de los aspectos más destacados acerca de estas sesiones mediante tecnología para la remodelación corporal sin cirugía consiste en la rapidez de los resultados. Los pacientes que ya lo han probado anuncian la efectividad en sólo cuatro sesiones.

No obstante, los especialistas médicos siempre elaboran un plan de acción e informan de que los resultados más evidentes suelen producirse a partir de las diez sesiones.

Es entonces cuando cabe preguntarse acerca de las posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos. Para muchos, la ayuda de una herramienta tecnológica para la reducción de grasa localizada puede ser sinónimo de un aliado imprescindible en la lucha contra la obesidad y las enfermedades que acarrea.