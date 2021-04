Luis Valero, nuevo Director Financiero y de Operaciones del Robo Advisor inbestMe Comunicae

miércoles, 14 de abril de 2021, 08:03 h (CET) inbestMe se consolida como el Robo Advisor de mayor personalización del mercado, con más de 100 carteras de ETFs, fondos indexados o planes de pensiones, incluidas temáticas como la Inversión Socialmente Responsable (ISR) o Value inbestMe, el Robo Advisor con mayor personalización del mercado nacional, ha nombrado a Luis Valero como nuevo Director Financiero (Chief Financial Officer –CFO–) y de Operaciones (Chief Operating Officer –COO–). Después de más de 20 años de experiencia en diferentes cargos de responsabilidad dentro del sector financiero, se incorpora a inbestMe para pilotar el proceso de expansión de la compañía.

Valero es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona y Máster en Dirección Económico-Financiera por ESADE, miembro de la European Financial Planning Association (EFPA) y tiene la certificación European Financial Advisor (núm. 2.828) y la certificación LCCI (núm. 13.949). Comenzó su trayectoria profesional como asesor financiero en operaciones de extranjero en Banco Popular y, más tarde, fue gerente de empresas del distrito de Horta-Guinardó en Catalunya Caixa. Posteriormente, ocupó el puesto de Responsable de Control Interno en QRenta, desde donde se incorporó a Talenta Gestión como director de administración y financiero desde su fundación. Es un firme defensor del ahorro y las aportaciones periódicas.

inbestMe es una agencia de valores supervisada por la CNMV que gestiona carteras de inversión mediante gestión indexada (o pasiva), conocido como Robo Advisor. Sus carteras altamente diversificadas y automatizadas muestran un comportamiento en el binomio rentabilidad/riesgo muy atractivo, superando sistemáticamente en casi 4 puntos porcentuales la TAE media de los fondos de inversión tradicionales.

La fintech, con sede en Cataluña, se ha consolidado como el Robo Advisor con mayor personalización del mercado y capacidad de dar respuesta a todo el ciclo financiero del inversor, con hasta 11 perfiles y un centenar de carteras eficientes de bajo coste, entre las que se pueden elegir diferentes planes y modalidades de inversión: ETFs, fondos indexados, planes de pensiones, carteras temáticas ISR (Inversión Socialmente Responsable) o Value –de las que es pionero en España–, y tanto en euros como dólares, dependiendo del plan. Todo ello, mediante una operativa totalmente digitalizada y sencilla, a través de su web www.inbestme.com o su app.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.