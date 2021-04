Prestashop apuesta por impulsar el emprendimiento Comunicae

miércoles, 14 de abril de 2021, 08:51 h (CET) Al 40% de los españoles les gustaría poder tener su propia tienda online. PrestaShop, la plataforma líder en creación de tiendas online, apuesta por ofrecer a sus usuarios la creación de comercios electrónicos de un modo asequible y sin necesidad de conocimientos técnicos Emprender está a la orden del día para muchos de los españoles que buscan vivir de aquello que les apasiona. Según indica un estudio de Prestashop España, que analiza cómo afronta el sector español la pandemia, a un 40% le gustaría tener su propia tienda online para comercializar productos y/o servicios.

Otra de las grandes claves que se extraen de este estudio es que el Ecommerce se convertirá en un oasis para el empleo durante este 2021, más de un 80% de las tiendas online incorporarán nuevos trabajadores a sus plantillas.

Todas las previsiones apuntan a que el sector del comercio electrónico será, junto con otros como la logística, la seguridad informática y la formación online, uno de los sectores que liderará la creación de empleo en 2021. De hecho, así lo confirma esta encuesta realizada a 50 tiendas online españolas con una facturación superior al millón de euros.

"2021 y la ‘nueva normalidad' experimentarán crecimientos anuales superiores al 20% en el sector del Ecommerce. Todo ello estará motivado por un consumidor que en 2020 aprendió a comprar online ante la situación Covid y lo seguirá haciendo durante este año", destaca Jorge Gonzalez Marcos, Country Manager de PrestaShop España y responsable del estudio.

Creación de comercios electrónicos sin necesidad de conocimientos técnicos

Para que aquellas personas que quieren emprender lo tengan más fácil, Prestashop ofrece a sus usuarios una funcionalidad para la creación de comercios electrónicos sin necesidad de conocimientos técnicos de forma sencilla e intuitiva y de un modo asequible. Podemos decir que, durante los últimos años y desde el inicio de la pandemia, Prestashop ha conseguido abrir una ventana a PYMEs y emprendedores para la creación de negocios propios aprovechando el auge que está teniendo el comercio eletrónico.

Con estas previsiones queda cada vez más clara la necesidad de que fabricantes y distribuidores de todo el mundo sigan adaptándose al cambio y ofreciendo al cliente una experiencia cada vez más personalizada y omnicanal. En este sentido, las tiendas online se presentan como la mejor opción para poder crecer como empresa dentro del mercado global: “El comercio electrónico puede ayudarte de forma ágil a dar salida a tu stock, encontrar nuevos clientes y retener a los actuales”, añade Jorge.

Un 70% de las tiendas online aumentan sus presupuestos más del 20%

Un 70% de las tiendas online tienen previsto crecer en sus presupuestos más del 20%. Algunos de los sectores que experimentan mayor crecimiento son el farmacéutico y el de complementos para el hogar.

Además, también se producirá un incremento de inversiones en generación de tráfico con especial incidencia en SEO (50%), SEM (16%) y Afiliación (12%). Por otro lado, un 22% afirma que hará lanzamientos con nuevos productos y el 15% reforzará su servicio de atención al cliente 15%.

Por último, cabe destacar que un 85% de las tiendas incorporará nuevo personal a sus plantillas. Esto podría significar que “el Ecommerce será uno de los oasis para el empleo de este 2021”, según explica Jorge González Marcos.

Sobre PrestaShop

PrestaShop es una plataforma Ecommerce completa Open Source (código abierto), innovadora y eficaz que te permitirá crear tu tienda online y desarrollar tu negocio en internet. Más de 300.000 tiendas online de todo el mundo funcionan con su tecnología. Junto con su comunidad, ofrecen un software que permite a cualquier persona crear un negocio online de éxito. PrestaShop forma parte de la clasificación Inc. 5000 de 2016, que reúne a las empresas privadas de más rápido crecimiento en Europa. La empresa también fue galardonada con el premio del portal CMS Critic a la mejor solución de Ecommerce en 2016.

