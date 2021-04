Ojos rosados y labios mordidos, la clave del desfile de Odette Álvarez que viene a marcar tendencia beauty

Odette Alvarez presentó su última colección mediante una inteligente producción en vídeo, donde sus looks beauty -firmados por Perricone MD- destacaron por su originalidad y elegancia Odette Álvarez presentó el pasado viernes su firma homónima dentro del calendario Off de la 73 edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Tras diez años de andadura en el mundo de la moda como directora creativa de Teté by Odette, la diseñadora cántabra ha dado un paso más en su carrera profesional con la creación de esta nueva etiqueta, concebida como la primera línea de la marca, que será producida a medida, de forma artesanal y en edición limitada.



Espacio Harley de Madrid fue el escenario para presentar, en formato de video on line, la colección Odegna AW 21/22, una propuesta de costura urbana para ser lucida en cualquier momento y lugar. “Creo que todos lo días de nuestra vida son importantes para vestir bien y transmitir, a través de lo que llevamos puesto, cómo somos y cómo nos sentimos. Ahora más que nunca, cuando ya no hay tantas ocasiones especiales y eventos, es vital ilusionarnos cada día y apostar por la moda como forma de expresión”, afirma Odette Álvarez.



Además de una colección que despierta los sentidos y transporta a los epicentros de la elegancia internacional, sus modelos iban acompañados de un look beauty digno de mención, donde el protagonista ha sido el rosa el rosa ultra exagerado en ojos y mejillas, el fuerte toque de iluminador, un labio de efecto mordido y apliques en perlas para llevar al rostro el mismo aspecto de sofisticación que la diseñadora ha transmitido con sus nuevas propuestas.



Get the look

El protagonista del look es el rosa súper cargado en mejillas y, sobre todo, en ojos, gracias a No Makeup Blush de Perricone MD. "Para llegar a esa densidad de tono rosado, lo trabajamos capa sobre capa, consiguiendo así una pigmentación profusa y que se convierte en protagonista del look beauty”, comenta David Deibis, Makeup Artist de la firma.



El efecto glow se alcanza con una clara reaplicación en capas de No Makeup Highlighter, "Un iluminador que consigue esta iluminación tan marcada, pero al mismo tiempo natural, gracias a su contenido en polvo de perla micronizada", añade el maquillador.



Otro aspecto llamativo del look es el labio mordido, que se alcanza con la combinación de diferentes tonos de No Makeup Lipstick, la barra de labios de Perricone MD de efecto natural y rica en ácido hialurónico, para rellenar los labios de las modelos. "Aplicamos el tono Natural Pink en los extremos exteriores, y según la modelo, en el interior, nos fuimos hacia tonos Berry y Cognac para hacer ese aspecto de mordido natural", concluye Deibis.

La preparación de la piel

Como es clave en cualquier look de maquillaje, la piel consiguió el aspecto de piel saludable y jugosa, también, gracias al tratamiento previo, con productos de la firma del Dr. Perricone, ricos en ingredientes rellenadores, reafirmantes e iluminadores. Entre los productos del facial al que se sometieron las modelos están Cold Plasma Plus+ Advanced Serum Concentrate, el best-seller de la marca, o sus DMAE Firming Pads, reconocidos a nivel internacional por su capacidad inmediata para elevar el rostro. También se trabajó la elevación del párpado superior con Eye Lid Lift Serum yse terminó con Hyaluronic Intensive Moisturizer.