Así de fácil es decorar suelos con las nuevas alfombras vinílicas de Andiar.com

El fabricante de vinilos decorativos, pegatinas y fotomurales, saca una nueva línea de negocio dentro del mundo de la decoración. Con estas nuevas alfombras de vinilo se puede decorar por completo paredes y suelos La empresa Andiar.com lanza el próximo jueves 15 de abril, las nuevas alfombras de vinilo. Una técnica de decoración para suelos que está en pleno auge y que de momento, son pocas las empresas que lo ofrecen de forma online. Una de las grandes ventajas que tiene es que se fabrican a medida si así lo quiere el cliente si uno encaja ninguno de los cientos de diseños de alfombras que hay.

¿Qué son las alfombras vinílicas?

Las alfombras de vinilo son una solución para decorar y proteger suelos o incluso muebles. Están fabricadas en PVC e impresas con tintas ecológicas y son una sencilla forma de decorar los suelos. Son parecidas a moquetas y su uso se está extendiendo mucho, ya que causa un gran impacto y se puede imprimir cualquier foto o dibujo que tenga la suficiente resolución.

Ventajas

Las alfombras vinílicas tienen muchas ventajas;

- Son muy fáciles de lavar

- Antialérgicas

- Antideslizantes

- Impermeables

- Irrompibles

- Además puedes recortarlas a gusto con unas tijeras o cúter para adaptarlas a algún espacio en concreto o para el interior de armarios…

La facilidad de mantenimiento de estás alfombras de vinilo hace que con una fregona o bayeta, se pueden limpiar perfectamente. Además es un complemente ideal tanto para niños como mascotas, ya que no acumulan polvo y suciedad como pasaría en una alfombra de pelo.

Su uso es muy sencillo y no se necesita nada más, ya que son antideslizantes por su cara opuesta y al ejercer presión sobre el material hace que no se muevan, aún así, se pueden fijar con cinta de dos caras para una mayor sujeción. Esta acción no estropeará la alfombra vinílica en caso de retirarla, ya que son irrompibles. Así que solo es necesario pedir por la web, que llegue a casa u oficina, desenrollar y dejarla estirada en el suelo o el lugar donde se quiera para disfrutar de estas alfombras.

La duración de estás alfombras de vinilo es larga, ya que al estar impresas con tintas UV su durabilidad está garantizada por años. Además no perderán color y siempre que se quiera, pueden cambiar o renovarse por otras del mismo estilo a medida que se vayan desgastando con el paso del tiempo.

Diseños

Los diseños son muy variados y originales, según Andiar.com, las alfombras de vinilo de azulejos serán las reinas de las ventas de este nuevo producto que lanzarán en breve. Todos los diseños los encontrarás en la web del fabricante y las hay de todas las temáticas y para todas las estancias de la casa; desde cocinas, baños, habitaciones…hasta para mesitas y escritorios. ¡Incluso pueden usarse como manteles de mesa!

Uno de los diseños que están muy de moda actualmente son las alfombras de vinilo con estampados de hojas tropicales, un acierto seguro en cualquier rincón del hogar. Pero también se pueden encontrar diseños para las mascotas, que es perfecta para poner en el rincón donde tienen el agua, comedero…y también las de temática infantil, como pista de coches, nubes, estrellas… Su uso para adultos, mascotas y niños es seguro, ya que es un producto libre de ftalatos y Bisfenol A.

Además lo bueno que tiene este fabricante español, es que al ser productores de este producto, pueden hacer alfombras vinílicas con personalización al 100%, ya sea con una foto, textura, dibujo... Esto es una gran ventaja para locales y negocios, ya que pueden ir cambiando de suelo promocional en vez de usar vinilo pegado en el suelo. Por ejemplo, se puede hacer una alfombra PVC con la promoción de rebajas y ponerla cada año sin desperdiciar recursos, ya que año tras año se puede usar. Además permite guardarla enrollada en el mismo tubo que viene, para una fácil conservación mientras no se esté usando.

Una muy buena manera de transformar cualquier rincón del hogar, así como de negocios y tiendas para crear un impacto visual muy llamativo. Una forma de decoración low cost, y es que fabricantes como Andiar.com tienen un precio asequible tanto en vinilos decorativos como en alfombras de vinilo.

En el momento de deshacernos de ella porque ya no haga más falta o esté estropeada, se puede hacer tranquilamente tirándola en el contendor amarillo como si de una botella de plástico se tratase, ya que el material con las que se fabrican es reciclable.

Ya están en la web de andiar.com todas las alfombras, disponibles a partir del 15 de abril y durante ese día llevarán una rebaja del 20% como promoción de lanzamiento, además de envíos gratis en todas ellas.

Vídeos

Alfombras de vinilo Andiar.com, descubre lo fácil que es decorar suelos