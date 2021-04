"Fútbol para la amistad" 2021: Los jóvenes participantes de 211 países y regiones establecerán un nuevo récord mundial Guinness™ Comunicae

martes, 13 de abril de 2021, 17:04 h (CET) "Gazprom" lanza la Novena temporada del Programa social internacional para niños "Fútbol para la amistad" (Football for Friendship), que se realizará en línea del 14 al 29 de mayo de 2021. Por primera vez en la historia, se llevará a cabo el Foro de embajadores de Fútbol para la amistad, donde representantes de academias de fútbol y periodistas de todo el mundo se reunirán en Estambul en vísperas de la final de la liga de Campeones de la UEFA para discutir el desarrollo del fútbol infantil Este año, "Fútbol para la Amistad" volverá a reunir a jóvenes participantes en línea, niñas y niños, de 211 países y regiones. Los jóvenes jugadores de fútbol de 12 a 14 años se unirán en 32 equipos de Amistad para participar en el Campeonato mundial en línea de "Fútbol para la amistad" 2021. El Campeonato se llevará a cabo sobre la base del simulador de fútbol F4F World, disponible de forma gratuita en 27 idiomas en las plataformas MS Windows, Apple MacOS, Android, iOS. Los jóvenes periodistas cubrirán las actividades del programa como parte del centro internacional de Prensa Infantil, y contarán a sus compañeros sobre los valores clave del programa: amistad, igualdad, justicia, salud, paz, dedicación, victoria, tradición y honor. Como parte de los eventos finales de "Fútbol para la amistad" 2021, también habrá un intento oficial de establecer el tercer récord mundial Guinness™ para el programa. "Fútbol para la amistad" ya ha establecido dos récords mundiales Guinness™ por el entrenamiento de fútbol más multinacional y el evento de fútbol en línea más masivo del mundo.

El 29 de mayo, expertos en fútbol y periodistas de diferentes países se reunirán en el Foro de embajadores de "Fútbol para la amistad", que se celebrará en Estambul durante la final de la liga de Campeones de la UEFA. Los representantes de la comunidad de fútbol discutirán el desarrollo del deporte infantil y compartirán experiencias. Durante los años de su existencia, el programa "Fútbol para la amistad" se ha convertido en una plataforma internacional importante en la que se discuten los temas actuales del fútbol mundial y el deporte infantil.

"Fútbol para la amistad "es un programa social internacional para niños implementado por "Gazprom" desde 2013. Durante sus ocho temporadas, "Fútbol para la amistad" ha reunido a más de 15 000 participantes de 211 países y regiones. Más de 6 millones de personas en todo el mundo participaron en actividades deportivas, educativas y ambientales del programa. "Fútbol para la amistad" es apoyado por la UEFA, la FIFA, las federaciones de fútbol y los principales clubes de fútbol del mundo, fundaciones benéficas internacionales, atletas famosos, políticos y artistas. El proyecto ha sido galardonado con más de 50 premios internacionales y nacionales en los campos de la responsabilidad social, el deporte y la comunicación.

Carmen Pozo, cofundadora de la Academia de fútbol para niñas "Las Súperpoderosas", ganadora del primer Premio internacional de Fútbol para la amistad, Bolivia: "El programa" Fútbol para la amistad" ofrece a los expertos en fútbol una plataforma para el diálogo. Ahora esto es especialmente importante, ya que tenemos ante nosotros todas las nuevas cuestiones del desarrollo del deporte infantil y juvenil. El intercambio de experiencias y proyectos en el sitio del Foro "Fútbol para la amistad" ayuda a las academias y organizaciones de fútbol a resolver estos problemas."

Robin O'Day, director de la Academia de fútbol O'Day, Irlanda: "Fútbol para la amistad" es un programa único que brinda a los niños de todo el mundo la oportunidad de sumergirse en un entorno intercultural sin barreras, hacer amigos de todo el mundo, inculcar valores humanos y ser escuchados. Estos son elementos importantes en la educación de los futuros líderes mundiales."

El programa social internacional para niños "Fútbol para la amistad" ha sido implementado por "Gazprom" desde 2013. En las últimas ocho temporadas, el programa ha llegado a 211 países y regiones, ha reunido a más de 15 000 participantes y ha ganado más de 6 millones de seguidores.

Los participantes del programa son jóvenes futbolistas y jóvenes periodistas, niños y niñas de 12 a 14 años, incluso con discapacidades. Representando a diferentes países y culturas, los jóvenes futbolistas se unen en equipos mixtos y muestran con su ejemplo que la nacionalidad, el género y las capacidades físicas no son una barrera para jugar en el mismo equipo. Jóvenes periodistas cubren los eventos del programa en el Centro internacional de prensa infantil. Todos los participantes reciben el estatus de jóvenes embajadores y, después de participar en el programa, continúan compartiendo con sus compañeros la experiencia adquirida en el "Fútbol para la amistad" y promoviendo los valores humanos: amistad, igualdad, justicia, salud, paz, lealtad, victoria, tradición y honor.

En 2020, "Fútbol para la amistad" se llevó a cabo en un formato en línea. La plataforma digital especial ha reunido a más de 10 mil jugadores de todas las edades y se ha convertido en la base de competiciones internacionales para niños, así como en un área de juegos donde cualquiera puede practicar, unirse a equipos internacionales mixtos y jugar su juego favorito en el formato de "Fútbol para la amistad" desde la comodidad de su hogar.

