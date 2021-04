UPC comprometida con la seguridad en los WPT Challenger firma un acuerdo con ProcorLab Comunicae

martes, 13 de abril de 2021, 14:47 h (CET) Ultimate Padel Company (UPC) llega a un acuerdo de colaboración con ProcorLab, empresa especializada en servicios integrales de prevención y diagnóstico de Covid-19, como parte de su compromiso con la seguridad y pleno cumplimiento de las protocolos sanitarios establecidos para la celebración de las pruebas WPT Challenger 2021. ProcorLab será la empresa encargada de realizar las pruebas COVID19 tanto a l@s jugador@s como a personal técnico y organizadores antes del comienzo de cada prueba El compromiso con la seguridad y pleno cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos, en estos tiempos de pandemia, está muy presente en la mente de los máximos responsables de Ultimate Padel Company (UPC) a la hora de enfocar la organización de los WPT Challenger. El acuerdo de colaboración alcanzado con ProcorLab garantizará la seguridad sanitaria en las 6 pruebas del calendario WPT Challenger, gracias a la realización de pruebas diagnósticas previas tanto a l@s jugador@s como a personal técnico y organización.

ProcorLab ofrece un servicio de prevención y diagnóstico de Covid-19 que desarrolla diferentes líneas de trabajo, entre las que destaca el diseño de espacios Covid free a través de un servicio integral de detección temprana de la enfermedad. Hasta la fecha ha alcanzado acuerdos de colaboración con más de 150 empresas, lo que se traduce en el diseño de más de 200 espacios libres de Covid.

Las pruebas WPT Challenger constituirán nuevos espacios Covid free ideados por ProcorLab, que trasladará una unidad móvil medicalizadas a cada ciudad para poder realizar, en un entorno seguro y con garantías, pruebas diagnósticas a todas las personas que participan directamente en la organización y realización de estos eventos deportivos. El objetivo, no es otro, que lograr que las pruebas se celebren con la total seguridad de que no existe la posibilidad de contagio entre asistentes, organizadores, participantes y deportistas.

Al mismo tiempo, ProcorLab ofrecerá la posibilidad de realizar voluntariamente esta prueba de diagnóstico preventivo a todo el público asistente.

Alejandro Pérez Marcos, CMO de ProcorLab señala que “ProcorLab se une a este circuito con ganas y ambición. Ganas de poder volver a disfrutar de torneos deportivos de calidad, como es el caso del World Padel Tour, y ambición por reactivar este modelo y volver a llenar las gradas de los pabellones. No tenemos límite. Trabajamos con las mejores y más fiables pruebas del mercado, colaboramos con el laboratorio de la Universidad Carlos III de Madrid y no descuidamos ni un solo detalle: vehículos medicalizados, áreas de aislamiento. Lo que sea necesario.”

“Cuando adquirimos el compromiso y la responsabilidad de la organización de las pruebas WPT Challenger, teníamos muy presente que el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en cada momento en pro de la seguridad de cada evento, sería nuestra máxima; –afirma Jesús Ferrer, Presidente de UPC- por lo que el acuerdo con ProcorLab nos da la tranquilidad y garantías de poder hacer de cada prueba, un evento covid free.”

“Este acuerdo –continúa Ferrer- forma parte del plan de seguridad y operativa de cada prueba, en la que se van a tener en cuenta otras muchas medidas preventivas como toma de temperatura diaria, diseño y señalización de flujo de personas, distancia de seguridad en todos los espacios, puntos estratégicos con dispensadores de gel hidroalcohólico…”

Asimismo, el CMO de la empresa afirma que “este acuerdo nos empuja a seguir creciendo, aprendiendo y avanzando. Confiamos en que otras organizaciones seguirán el ejemplo de UPC, que ha tenido en cuenta cada detalle del evento. Es reconfortante ver como el trabajo de todo nuestro equipo vuelve a dar sus frutos. En los próximos meses, disfrutaremos de un circuito extraordinario, diseñado con el mayor mimo posible. Una vez más, ganamos la batalla a la adversidad."

