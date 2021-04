La Asociación de Empresas de Venta Directa nombra a Gema Aznar nueva Presidenta Comunicae

martes, 13 de abril de 2021, 14:51 h (CET) La Asociación de Empresas de Venta Directa (AVD) ha nombrado a su nueva Junta Directiva, que será presidida por Gema Aznar, Directora General de Mary Kay. Aznar ha sido elegida en la última Asamblea, donde se han designado también el resto de miembros que formarán parte de la nueva Junta Directiva de la Asociación Gema Aznar, Posgraduada en Gestión Empresarial por ESADE y Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad San Pablo CEU, cuenta con una amplia experiencia en dirección de empresas de venta directa, con más de 16 años liderando Mary Kay España. Anteriormente ocupó puestos de responsabilidad en el Banco Santander como analista financiera en sectores como farmacia, consumo o medios de comunicación, para posteriormente formar parte del Consejo de Administración de Renta 4.

Con amplia experiencia en el liderazgo y desarrollo de equipos multifuncionales en entornos empresariales VUCA, entre los nuevos retos y objetivos de la nueva Presidenta de la Asociación de Venta Directa están el acercamiento de la AVD a las instituciones, el impulso del liderazgo de la asociación, la identificación y desarrollo de mejoras dirigidas a la competitividad y el apoyo al asociado, además de convertir a la asociación en guía y referente de la transformación del sector. Por otra parte, la dinamización, la inclusión social, el empoderamiento femenino y la innovación, serán otros desafíos importantes para esta nueva presidencia.

“Agradezco a todos los asociados la confianza puesta en mí para ostentar este cargo”, comenta Aznar. “Somos un sector de excelencia en cuanto a modelo de prescripción, venta y distribución. Desde esta presidencia, trabajaré para que nuestro sector siga siendo reconocido como se merece dentro del tejido social y empresarial”.

Desde que la AVD se creó en los años 70, el sector de la Venta Directa no ha dejado de cambiar y adaptarse a las necesidades del consumidor actual, asumiendo la innovación y la transformación digital como parte indispensable dentro de sus negocios. Todas las empresas del sector comparten su compromiso por el empoderamiento y la inclusión social, así como por la innovación de los productos que ofrecen. “Las empresas que formamos parte de la Venta Directa tenemos a su vez una responsabilidad social ineludible, al ofrecer una oportunidad de emprendimiento a miles de personas en nuestro país, ayudando así a miles de familias a mejorar su calidad de vida cada día”, añade Gema Aznar.

Según los últimos datos de la AVD de 2019, más de 9 millones de consumidores finales en España eligen productos de empresas de Venta Directa, apoyando así con sus compras a los pequeños negocios individuales que inician miles de personas emprendedoras en compañías de venta directa. A su vez miles de personas en España y millones en Europa y en todo el mundo disfrutan de las ventajas de emprender en este sector, como son la flexibilidad, la conciliación y la oportunidad de iniciar sus negocios con una baja inversión. Actualmente 8 de cada 10 emprendedores de la venta directa en nuestro país son mujeres y son los jóvenes menores de 30 años quienes cada vez se sienten más atraídos por este modelo de negocio, en el que ven una nueva forma de obtener ingresos, con dedicación a medida y compatible con otras actividades o estudios, según datos de la AVD.

Acerca de la Asociación de Venta Directa

Fundada en la década de los 70, la Asociación de Empresas de Venta Directa se constituyó para representar los intereses del sector y de las empresas asociadas ante los Organismos Públicos, Asociaciones de Consumidores y la opinión pública. Su objetivo principal es acreditar y dar prestigio a la imagen de la Venta Directa y, para ello, desarrolla políticas activas con las que dotar al canal de los más altos principios comerciales existentes en el mercado.

Actualmente cuenta con 25 empresas asociadas que comercializan una amplia gama de bienes y servicios que abarcan sectores como la cosmética y el cuidado personal, la nutrición y el bienestar, cultura, equipamiento del hogar, ropa y accesorios, joyería, cuidado del hogar, telecomunicaciones, etc., utilizando principalmente el sistema de Venta Directa. La venta directa tiene un volumen de negocio de 29.700 millones de euros al año en Europa.

www.avd.es

